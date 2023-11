Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 20

GLOBO

ELAS POR ELAS

Mário vai ao encontro de Edu no hospital e se preocupa com o estado de Érica. Taís conta para Renée do acidente. Helena reclama da presença de Ísis em sua casa. Ulisses chama Natália para fotografar o projeto na faculdade. Ísis enfrenta Helena. Míriam perturba Sérgio. Mário confessa para Edu seu amor por Érica. Lara insiste para Taís contar quem é o pai do filho que ela está esperando. Márcia se decepciona por não falar com Vic. Renée e Vic culpam Edu pelo acidente de Érica. Wanda aceita que Natália fotografe o projeto. Lara conclui que está apaixonada por Mário.

FUZUÊ

Luna abandona o ensaio, e Jefinho e Tonico culpam Miguel. Tonico sugere que Jefinho acabe com o namoro de Luna e Miguel. Pascoal encontra a clínica onde Preciosa está. Maria Navalha disfarça perante a inquietação de Luna ao saber informações sobre o tesouro. Bebel diz a Nero que acredita na remissão de Preciosa. Luna fica admirada com o empenho de Miguel. Nero e Bebel passam a noite juntos. Francisco e Conceição preparam uma bolsa com dinheiro falso. Miguel explica para Maria Navalha como será feita a investigação sobre o tesouro. Luna se enfurece ao ver uma foto sua com Jefinho na internet. Preciosa acorda e encontra Pascoal em seu quarto.

TERRA E PAIXÃO

Gentil pede para Agatha se afastar de Jonatas. Tadeu manda Enzo disfarçar os desvios de dinheiro da cooperativa. Agatha conta a Antônio que viu Aline pegando uma arma com Gentil. Antônio inventa uma missão para Petra e Luigi, a fim de manter o casal distante da mansão. Irene propõe aliança com Silvério contra Agatha. Agatha pega João na escola e leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Agatha ataca Aline, que fica desacordada. Agatha atira em Antônio com a arma de Aline para incriminar a produtora rural. Marino prende Aline.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também