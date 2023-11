Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 16

ELAS POR ELAS

Roberto garante a Helena que Jonas se arrependerá do divórcio. Sérgio e Ísis trocam elogios e se emocionam. Míriam tenta descobrir algum segredo de Helena ou seu pai. Lara exige que Mário descubra quem eram as outras amantes de Átila. Taís pede para Pedro ficar com ela. Natália relata a Lígia uma lembrança que teve com Bruno e Helena. Érika desconfia de Edu. Eugênia decide ajudar Márcia. Giovanni faz acusações contra Jonas. Roberto e Helena armam contra Jonas. Carol gosta ver o entrosamento entre Natália e Ulisses. Ísis descobre sobre a discussão entre Jonas e Giovanni. Mário conta sobre as amantes de Átila, e Taís fica perturbada. Lara se lembra de ter visto o mesmo colar no pescoço de uma mulher. Cris e Tony se beijam.

FUZUÊ

Cláudio avisa a Miguel da invasão, e ele e Luna voltam para a loja. Preciosa e Pascoal veem Luna e Miguel saindo da câmara secreta pela estátua. Barreto aciona uma viatura para ir à Fuzuê. Luna vê Maçarico na multidão de invasores. Merreca tenta se aliar a Heitor contra Pascoal. Nero fica desolado ao ver a Fuzuê depredada. A Fuzuê é interditada. Domingos e Lampião reclamam do valor cobrado por Merreca para os comerciantes. Cata Ouro e Gilmar veem Luna e Miguel se esconderem na Fuzuê. Bebel apoia Nero. Miguel e Luna abrem a passagem secreta e são surpreendidos por Pascoal e Preciosa. Heitor fala com Bebel sobre o sumiço da esposa. Miguel e Luna tentam conter Preciosa dentro da câmara do tesouro.

TERRA E PAIXÃO

Agatha não se abala com o presente de Irene. Petra repreende Irene. Ramiro avisa a Antônio que Aline voltou para suas terras. Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar Petra. Agatha flagra Berenice tentando seduzir Antônio, e a expulsa da mansão com ameaças. Petra se entrega a Hélio. Graça fica chocada ao ver Irene emocionada, dizendo que ama Danielzinho. Lucinda diz a Marino que desconfia de que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa.

