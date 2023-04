Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 17

AMOR PERFEITO

Marê se mobiliza com a história da perda do bebê de Gilda. Verônica incentiva Júlio a namorar Sônia. Orlando diz a Lucília que ainda não contou a verdade sobre ele para Marê. Turíbio reclama de Odilon insistir em ir para o Rio de Janeiro. Marê conta para Orlando sobre Gilda. Gaspar avisa a Gilda que o funcionário do cartório, que faria um serviço para ela, morreu. Frei Tomé ensina Marcelino a pegar um saci. Júlio vê Marê e Orlando se beijando. Anselmo foge da casa de Verônica quando Júlio chega. Justino se entristece ao ver Sônia e Júlio se beijando. Marcelino reza para Marê e Orlando. Marê e Orlando têm o mesmo sonho.

VAI NA FÉ

Lumiar se lembra de Ben e se afasta de Theo. Jenifer afirma que não fará um exame de DNA, e Sol reage aliviada. Rafa se incomoda com a obsessão de Theo em querer ser o pai de Jenifer. Ben cogita a ideia de morar em Piedade. Os alunos organizam os Jogos Jurídicos do Icaes. Ricardo percebe o desentendimento entre Lumiar e Ben, e tenta se aproximar da ex-namorada. Ben lembra de quando sofreu racismo. Kate se emociona com a foto que Rafa faz dela. O time de Jenifer ganha do time de Ricardo. Fred se anima com o progresso de Rafa e comemora com Kate. O muro do Icaes amanhece pichado com ofensas racistas, e Ben e os alunos se revoltam.

TRAVESSIA

Chiara apresenta Júlia a Vera, como sendo a amiga grávida que pretende dar a criança para adoção. Ari repreende Núbia por ter dado o dinheiro da venda da loja para Guerra. Laís prende Theo em casa sem computador. Isa descobre que Karina está se machucando. Cidália discute com Ari, que troca socos com Guerra. Guerra avisa a Dina que comprará um imóvel em seu nome. Moretti revela a Stenio que está sendo ameaçado. Desesperado para sair de casa, Theo acaba deixando uma vela cair e incendeia parte do seu quarto. Monteiro arromba a porta do quarto de Theo, enquanto o fogo se alastra.

