Resumo das novelas

SÁBADO, 15

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando se surpreende com o pedido de Marê. Elza recebe a notícia sobre a volta de seu filho. Marcelino pede para visitar Marê. Justino tenta convencer Sônia a contar a verdade para Marê. Marê se emociona com a declaração de Orlando. Antônio questiona Aparecida sobre a forma hostil como ela trata Ademar.

Marê percebe a decepção de Júlio ao dizer que pediu para Orlando ficar em São Jacinto. Sônia ameaça Ademar. Gaspar paga a um homem para fazer um serviço para Gilda. Marcelino leva um bolo para Marê, que se comove com a atitude do menino. Ivan ensina Marcelino a nadar. Marê se surpreende quando Gilda conta que perdeu um filho.

VAI NA FÉ

Theo tenta agredir Orfeu. Jenifer recebe uma intimação e questiona Lumiar durante a aula. Sol afirma a Ben que não o traiu com Theo. Fred assiste à aula do curso sobre assédio e violência contra a mulher. Dora não conta o resultado de seus exames para Lumiar. Fred se assusta ao perceber que Theo é abusivo com Clara e comenta com Rafa, que fica mexido.

Theo expulsa Orfeu de seu escritório. Ben tenta tranquilizar Sol no tribunal. Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer. Fábio se preocupa com a saúde de Dora. Ben termina seu casamento com Lumiar. Theo seduz Lumiar.

TRAVESSIA

Moretti afirma a Chiara que o filho, que dizem ser dele, pode ser de Guerra. Vandami conta a Brisa que Oto não se casou. Helô diz a Stenio que pensa que Moretti esteja sendo chantageado pela pessoa que contratou para colocar a bomba no carro do Guerra.

Núbia entrega a Guerra o dinheiro da venda de sua loja como parte do pagamento das ações que Ari roubou do empresário. Guerra manda Cidália providenciar a compra da loja de Núbia. Laís conta a Isa e Monteiro que Theo foi reprovado. Laís retira o computador de Theo. Oto encontra Brisa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também