Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 14

GLOBO

AMOR PERFEITO

Júlio pede ajuda para reanimar Marê. Orlando se prepara para operar Aníbal. Marê confirma que a ossada encontrada era de seu filho. Sônia e Gilda ficam abaladas com a notícia sobre o recém-nascido. Marcelino chora por causa de Marê e Orlando. Ítalo convida Orlando para trabalhar com ele no hospital. Popó fica intrigado com a tristeza de Gilda.

Justino critica Sônia por se recusar a contar a verdade para Marê. Marcelino é proibido de ir ao enterro de Ângelo. Verônica tenta disfarçar a irritação após ouvir Anselmo perguntar por Gilda. Gilda chora quando os funcionários saem para ir ao enterro de Ângelo. Orlando avisa a Júlio que deixará São Jacinto. Marê pede para Orlando ficar na cidade.

VAI NA FÉ

Lui se recusa a contar para Wilma quem é sua namorada. Sol não aceita expor seu namoro com Lui. Wilma manda Cidão fotografar Ivy e Lui como se fossem namorados, e Sol fica enciumada. Tatá explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer.

Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para internet. Clara enfrenta Theo após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu, e Sheila alerta Theo. Marlene avisa que Jenifer recebeu uma intimação, e Sol se desespera. Theo flagra Clara e Orfeu.

TRAVESSIA

Dante e Guerra demonstram amor a Tonho e reconhecem que Ari decepcionou a ambos. Gil hesita em entregar a Cidália a pasta com as folhas assinadas em branco por Guerra. Silene grava um vídeo pedindo desculpas pelo que fez. Núbia resgata Tonho no abrigo. Ari é libertado.

Chiara conversa com o casal para quem ela pensa em doar a criança quando nascer. O Juiz cancela o casamento de Bia e Oto, por causa de uma brincadeira da noiva. Pilar e um comparsa planejam sequestrar Helô. Chiara diz a Moretti que sabe que ele roubou a noiva do seu pai, no momento em que ele se apresenta à jovem.

