Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 12

GLOBO

AMOR PERFEITO

Orlando é obrigado a aceitar o pedido de Gilda. Gaspar pede para dançar com Marê. Orlando questiona Gilda sobre seu filho com Marê. Sônia tira Júlio para dançar. Verônica vê Elza e Odilon juntos. Marcelino canta para ajudar Frei Leão dormir. Marê e Orlando veem Sônia beijar Júlio. Gilda vê Romeu entregar uma carta para Érico. Marê e Orlando seguem Gilda até uma casa.

Marê invade a casa e se descontrola ao ver um menino doente com um casal. Gilda recompensa o casal assim que a ex-enteada vai embora. Marê se entende com Lívia e pede para se aproximar de Tobias. Gaspar avisa a Gilda que irá para Belo Horizonte dar continuidade a seu plano. Érico lê a carta que recebeu de Romeu. Tobias destrata Marê.

VAI NA FÉ

Jenifer fala com Ben sobre a notificação. Rafa ouve Lumiar, Clara e Theo falando sobre sua suposta irmã. Ben tenta apoiar Sol. Ben discute com Lumiar e Theo por causa do processo de paternidade. Sol e Lui namoram antes do ensaio. Jenifer discute com Theo no Icaes.

Rafa resolve ir com Fred até a faculdade para falar com Jenifer. Kate decide vender sanduíches no Icaes. Jenifer provoca Lumiar. Todos no estúdio se emocionam com o teste de Wilma e Érika. Guiga discute com Fred. Kate é repreendida pelo segurança do Icaes ao oferecer sanduíche para Rafa.

TRAVESSIA

Wesley afirma a Brisa que ela ainda gosta de Oto. Oto promete a Brisa que tentará resgatar a foto do cartaz que identificava a ex-namorada como sequestradora. Policiais entram com um mandado de busca na casa de Ari. Cidália confirma para Chiara que Débora foi noiva de Guerra e que o traiu com Moretti. A polícia encontra um revólver e alguns ingredientes caseiros para fabricação de bombas na casa de Ari. Cidália e Guida revelam a Guerra que ambas implantaram as provas na casa de Ari. Brisa se surpreende com o terceiro resultado negativo de DNA. O delegado decreta a prisão de Ari.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também