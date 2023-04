Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 7

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê constata que Gilda tinha a intenção de dar um golpe em seu pai. Marê fica abalada com as informações de Júlio sobre seu filho. Os padres se preocupam com a saúde de Marcelino. Júlio vai à polícia para levantar a ficha de Gilda. Gaspar fica com ciúmes de ver Gilda flertar com Odilon. Turíbio proíbe Elza de trabalhar e a humilha.

Elza é vista ao sair de madrugada da casa de Odilon. Júlio descobre que Gilda tem uma grande ficha criminal. Chega o dia da inauguração da loja de Wanda, e Elza não aparece. Marê, Orlando e Júlio descobrem que Gilda tem um cúmplice em São Jacinto. Marcelino pensa em fazer uma promessa para encontrar sua mãe. Marê descobre que Albuquerque pode saber onde está seu filho.

VAI NA FÉ

Jenifer fica sem saber como lidar com sua descoberta. Kate grava Fred assediando Guiga. Jenifer exige que a amiga conte o que sabe sobre o relacionamento de Theo e Sol. Kate envia a Guiga o vídeo que fez de Fred a assediando. Jenifer vai à casa de Theo, e Rafa descobre que pode ter uma irmã. Guiga mostra o vídeo do assédio para Fred, e fala com Lumiar sobre poder processá-lo. Érika chantageia William para que seja seu agente. Jenifer confirma com Lumiar a possibilidade de Theo ser seu pai biológico.

Sol tira satisfações com Lui pela forma como ele a está tratando. Theo garante a Orfeu que não irá mais trabalhar com os produtos ilícitos indicados por ele. Rafa fica ansioso para saber quando Jenifer fará o exame de DNA. Jenifer questiona Sol sobre Theo. Lumiar conta para Ben que Jenifer a procurou para saber sobre Theo. Pressionada, Sol revela a Jenifer que Ben é seu pai biológico.

TRAVESSIA

Cema denuncia para Helô o blog que está caluniando pessoas de Vila Isabel. Pilar alerta Montez que eles devem partir para o sequestro. Durante o depoimento que deu ao delegado, Chiara fica sabendo que Guerra se desentendeu com Moretti por causa de uma noiva. Tininha diz a Brisa que não confia em Pilar. Ari sussurra para Chiara o nome de Débora, a noiva de Guerra.

Chiara pergunta a Guerra quem é Débora. Creusa mostra a Helô o que tinha no pacote de sal que Pilar lhe deu. Helô manda Yone providenciar policiais à paisana para cobrirem o seu prédio. Helô conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Stenio e Moretti. Leonor passa a foto da suposta mãe de Chiara para Oto pesquisar na internet.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também