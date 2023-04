Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 30

GLOBO

AMOR PERFEITO

Catarina aceita depor na polícia em favor de Marê, que teme pela segurança da moça. Gaspar vai até a casa de Catarina, mas não a encontra. Júlio afirma a Marê que Catarina está segura. Frei Severo e os padres acolhem Catarina e aprovam sua decisão de contar a verdade à polícia. Catarina afirma ao desembargador que Marê não atirou no pai. Júlio descobre que Gaspar pressionou Catarina. Gilda diz a Gaspar que Júlio entrou com um pedido de anulação da sentença de Marê. Orlando procura por seu filho, sem sucesso. Catarina é demitida por Gaspar. Marê é libertada da prisão, e Júlio a beija.

VAI NA FÉ

Sol mente para Ben sobre a paternidade de Jenifer e implora que ele incentive a moça a esquecer o assunto. Kate finge não gostar do presente de Hugo. Sol chega com Ben à mansão e Lui fica enciumado. Jenifer marca de se encontrar com Ben. Lui se entristece por não conseguir ajudar Sol. Ben tenta convencer Jenifer a desistir de fazer o exame de DNA e os dois discutem. Lui tem uma ideia para tentar alegrar Sol e pede a ajuda a Vitinho. Jenifer discute com Neide. Sol se aconselha com o Pastor Miguel, e decide mentir novamente para a filha mais velha sobre sua paternidade. Ben afirma a Theo e Simas que não vai procurar Lumiar. Jenifer questiona Neide sobre os antigos namorados da mãe. Neide faz fofoca de Sol na igreja. Lui manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis.

TRAVESSIA

Laís comunica a Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças e de rapto de Tonho. Leonor diz a Cotinha que vai tirar a limpo se Ivan é realmente filho de Moretti. Laís avisa a Brisa que seria bom para ela que Ari retirasse do inquérito o nome da cliente como suspeita de ser sequestradora. Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Moretti entrega o dinheiro para Zezinho, colocando um fim no trato entre os dois. Moretti se sente aliviado quando Stenio lhe diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de Guerra estão tendendo para Ari. Leonor fica sem entender quando Guerra lhe pede para não mexer na história do filho do Moretti.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também