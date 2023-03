Resumo das novelas

SÁBADO, 25

GLOBO

AMOR PERFEITO

Marê fica tocada com a proposta de Júlio. Selma questiona Marê sobre Orlando. Os freis revelam a história de Marcelino, que chora com o abandono da mãe. Júlio interroga Gaspar sobre o caso de Marê. Popó afirma a Júlio que Ronaldo mentiu em seu depoimento. Sônia lembra do sofrimento que Ademar a impôs. Justino tem esperanças de se casar com Sônia. Júlio encontra Catarina, que é rude com ele. Júlio recusa a proposta de Anselmo para deixar a cidade. Estevão oferece uma promoção a Orlando. Adélia conta a Gilda sobre o encontro de Júlio e Catarina. Gaspar confronta Catarina. Orlando decide voltar para o Brasil.

VAI NA FÉ

Theo desmente Orfeu e tenta não discutir com ele na frente de Lumiar. Jenifer convence Vini a marcar uma reunião extra do Aquilombados e avisa a Ben. Orfeu afirma a Theo que não acabará com a sociedade deles. Lui é carinhoso com Sol, que tenta disfarçar seus sentimentos. Theo impõe regras para manter a sociedade com Orfeu. Sabrina e Simas são confundidos com um casal. Wilma flagra Sol e Lui quase se beijando. Ivy e Vitinho implicam com Sol por causa de Lui. Jenifer tenta ver as tatuagens de Ben. Lui se apresenta em um programa de televisão. Jenifer se emociona ao ver o sol Maori tatuado no braço de Ben.

TRAVESSIA

Lídia disfarça para Ari a tontura de Chiara. Núbia grava sua conversa com Rose, escondida da manicure. Brisa leva a pesquisa que Dante pegou com Oto para Laís analisar. Helô conta a Stenio que Moretti ofereceu dinheiro para Brisa mudar o depoimento sobre o hackeamento. Brisa fica sabendo que o Juiz reabrirá o inquérito sobre o sequestro de crianças do qual ela foi acusada. Guida manda Ari desocupar sua casa. Leonor avisa a Cidália que ouviu Ari afirmar para alguém que aplicará outro golpe em Guerra. Chiara desmaia nos braços de Ari.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

