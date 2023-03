Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 22

AMOR PERFEITO

Marê é presa, e Júlio e Olímpia ficam atônitos. Gaspar comemora o sucesso do plano de Gilda. Catarina desconfia do depoimento de Ronaldo, que afirmou ter encontrado a arma do crime junto a um brinco de Marê. Marê se decepciona com a falta de notícias de Orlando. Camille beija Orlando, que afasta a moça. Gilda suborna o delegado Albuquerque para manter Marê presa. Há uma passagem de tempo. Tem início o julgamento de Marê, que deduz que sua prisão é uma armação de Gilda. Marê é considerada culpada da morte do pai. Marê revela a Olímpia que está grávida de Orlando. Anselmo sugere a Verônica que Júlio vá para um internato. Olímpia registra a fuga de Ronaldo. Olímpia passa mal, e Gilda não presta socorro. Popó encontra Olímpia sem vida. Marê implora ao médico da prisão que guarde segredo sobre sua gravidez.

VAI NA FÉ

Vitinho pede socorro, e Sol e Lui vão ao encontro do rapaz. Orfeu ameaça Kate. Sol avisa a Marlene que está em segurança. Bruna pede auxílio na igreja. Orfeu manda Kate embora do apart mesmo na chuva. Fábio e Wilma decidem fazer encenações teatrais para distrair as pessoas do restaurante, e Érica fica encantada. Bruna acolhe Kate. Lui se declara para Sol. Vitinho desmaia, aterrorizado pela sombra de um gato. Jenifer conta para Ben que não é filha biológica de Carlão. Bia fica com Fred no Bar do Simas. Sol não gosta quando Lui fala de sua tatuagem. Ben se senta ao lado de Jenifer, com sua tatuagem à mostra.

TRAVESSIA

Dante tenta acalmar Brisa. Ari diz a Gil que gostou do resultado do exame de Brisa. Stenio conta a Moretti que soube pelo Juiz que um preso foi acionado por um homem chamado Zezinho para colocar uma bomba no carro de Guerra. Theo vai ao psicólogo. Ari celebra com Núbia o ganho da guarda de Tonho. Joel tenta consolar Brisa. Caíque afirma a Talita que é assexual. Helô avisa a Brisa que ela precisará de um advogado para se defender da possível acusação de sequestro de bebês. Cidália pergunta ao médico se Chiara está grávida.

