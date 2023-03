Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 21

GLOBO

AMOR PERFEITO

Albuquerque declara que Leonel ainda está vivo, e Gilda fica apreensiva. Todos desconfiam de Marê. Albuquerque localiza Marê e informa sobre o estado grave de seu pai. Olímpia repreende Sônia por insinuar que Marê atirou contra Leonel. Gaspar se desespera ao saber que Leonel descobriu seu romance com Gilda.

Tadeu afirma que as chances de Leonel sobreviver são poucas, e nota a reação de Gilda. Júlio questiona Verônica sobre seu pai. Olímpia conta a Frei Severo a desconfiança sobre Marê. Durante sua viagem ao Canadá, Orlando pensa em Marê. Tadeu comunica o falecimento de Leonel, e Marê fica arrasada. Por armação de Gilda, Marê recebe voz de prisão pelo assassinato de Leonel.

VAI NA FÉ

Bruna tenta convencer Kate a deixar o apart de Theo. Vitinho pede para Sol criar uma coreografia para uma música antiga de Lui para apresentarem em um programa de televisão. Lui consegue ficar sozinho com Sol. Orfeu avisa a Theo que eles poderão ter problemas com a Receita Federal. Sol e Lui testam a coreografia nova. Bela e Yuri questionam Jenifer sobre a possibilidade de ela abandonar o ICAES e ir para Guatemala com Eduardo. Wilma e Fabio vão ao restaurante Charles Pierre. Bem vai com os alunos para o Bar do Simas. Uma forte chuva cai na cidade e Lui tenta convencer Sol a ficar na mansão. Lumiar vai ao encontro de Theo. Orfeu aparece no apart e Kate fica apavorada. As luzes da mansão se apagam, Sol e Lui se encaram.

TRAVESSIA

Chiara pede a Lídia que não conte a Guerra sobre a tontura que sofreu. Helô recebe uma denúncia de uma mãe, cuja filha é vítima do mesmo homem que Karine. Bruna comenta com Guida que ela e Dante desconfiam de que Guerra possa ter tido um envolvimento maior na morte de Débora. Stenio aconselha Olívia a se afastar de Moretti. Ari fica irritado com o depoimento de Brisa. Guida aconselha Ivan a falar periodicamente com Dante e Sara. Dante diz a Oto e Bia que tem certeza de que o exame de paternidade de Ivan foi manipulado. Chiara sente nova tontura. Dante avisa a Brisa que ela não é mãe de Tonho.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também