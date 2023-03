Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 14

MAR DO SERTÃO

Lorena aceita se casar com Firmino, e Padre Zezo se emociona. Tertulinho avisa a José sobre o estado de saúde de Laura após o acidente. Maruan revela a José que Sabá Bodó e Nivalda aplicaram um golpe no Coronel Tertúlio. Sabá teme que as prisões de Floro e Vespertino o prejudiquem. Dagmar não contém as lágrimas ao ser chamada de mãe por Lorena.

Fubá Mimoso observa os capangas de Deodora nas terras de Timbó. Tertulinho confessa a Dagmar que foi ele quem atirou contra Noé. Tertulinho afirma a Laura que descobrirá a pessoa responsável por seu acidente, e José ouve. Deodora celebra sua vitória.

VAI NA FÉ

Vitinho resolve o problema com as mulheres, e Lui fica constrangido na frente de Sol. Lumiar escuta Jenifer falando que a pista que tem sobre o pai é uma tatuagem igual da mãe. Yuri, Bela e Jenifer questionam Lumiar sobre o laboratório de revisão criminal e estranham a forma hostil como ela os responde. Bia e Fred se beijam. Lumiar e Ben discutem sobre o projeto no Icaes. Érika pede para entrevistar Sol.

Theo perde o controle quando Kate conta sobre Guiga, e a moça fica assustada. Sol convida Jenifer para ir a seu show. Tatá percebe uma troca de olhar entre Jenifer e Eduardo. Jenifer convida Kate para ir ao show de Sol e ela chama Theo. Rafa ouve Theo falando ao telefone com Kate e o desafia. Jenifer liga para Sol e pede os convites para ela, Tatá, Kate e Theo.

TRAVESSIA

Brisa e Núbia contestam o resultado do exame de DNA. Brisa suspeita de que Ari esteja envolvido no resultado do exame. Flora avisa a Brisa que solicitará o pedido do Juiz para refazer o exame de DNA. Inácia comenta com Guida que sente Rudá mais seguro de si. Laís alerta Stenio para a acusação de atropelamento que Rudá fez a Moretti, tendo o advogado como possível cúmplice. Cidália comunica a Ari que Guerra retornará ao posto de presidente. Stenio deixa claro a Moretti que não o defenderá caso o empresário seja responsável pela explosão do carro de Guerra. Moretti foge de Zezinho. Theo pega o laptop escondido de Monteiro e Laís. Núbia pede para Guerra escutá-la.

