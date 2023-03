Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 7

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Xaviera pede para conversar sozinha com José, mas desiste quando Tertulinho chega. Vespertino e Floro comemoram ao ver o dinheiro da prefeitura entrar na conta deles. Xaviera decide abandonar Tertulinho. José se emociona quando Firmino avisa que seu projeto foi aprovado pelos acionistas da JM/Chaddad.

Vespertino muda a senha da conta da prefeitura, e Deodora se enfurece. Maruan desmaia ao saber que Labibe está grávida. Xaviera revela a Tertulinho que ouviu a conversa dele com Fubá Mimoso. Lorena e Candoca se emocionam com a notícia sobre a gravidez de Labibe. Tertulinho não consegue convencer Xaviera a ficar com ele.

VAI NA FÉ

Jairo obriga Theo a se afastar de Sol. Orfeu avisa ao sócio que o negócio ilícito foi um sucesso. Lui tem uma conversa séria com Fábio. Jairo sugere que Sol volte a trabalhar com Lui. O cantor Buchecha ouve Sol cantando uma paródia com uma de suas músicas e fica feliz. Érika decide chantagear celebridades para conseguir notícias. Kate é demitida, e Theo se oferece para bancar uma mesada para ela. Vitinho pede para Cristal se aproximar de Lui e tentar resolver seu problema. Jairo avisa a Sol sobre o teste para backing vocal de Lui, e Kate diz que se candidatará. Buchecha se surpreende com a voz de Sol e a aconselha a voltar para os palcos.

TRAVESSIA

Cidália não consegue contar a Guerra que Ari retirou a construtora da licitação. Chiara diz a Brisa que Ari levou suas coisas e as de Tonho de sua casa. Núbia reage quando Ari lhe conta que agora é sócio de Guerra. Chiara se nega a escutar a explicação de Ari. Lídia lembra a Talita e a Gil que Cidália falou que todos são suspeitos de cumplicidade com Ari. Guida diz a Chiara que alugou a casa para Prates. Cidália conta a Chiara e a Dina sobre o golpe de Ari. Moretti finge que não vê Zezinho quando este acena para o empresário. Creusa conta a Brisa que Ari roubou Guerra. Ari avisa a Dante que Guerra desistiu da licitação.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

