Resumo das novelas

SÁBADO, 4

GLOBO

MAR DO SERTÃO

O coronel assume a culpa pela morte de Noé para o Sargento Venâncio. Sabá se vangloria para Nivalda por enganar novamente Timbó. Tomás e Rosinha encontram as câmeras-espiãs. Lorena confirma para Labibe e Candoca que ficou com Firmino. A pastora Dagmar critica o coronel por ter matado Noé.

Vespertino desiste de Deodora. O agiota diz a Floro que eles irão usar Mirinho para continuar desviando dinheiro da prefeitura. Xaviera visita o coronel na delegacia. Tertulinho se encontra com Fubá Mimoso e Xaviera ouve toda a conversa.

VAI NA FÉ

Jairo obriga Theo a se afastar de Sol. Orfeu avisa ao sócio que o negócio ilícito foi um sucesso. Lui tem uma conversa séria com Fábio. Jairo sugere que Sol volte a trabalhar com Lui. O cantor Buchecha ouve Sol cantando uma paródia com uma de suas músicas e fica feliz. Érika decide chantagear celebridades para conseguir notícias. Kate é demitida e Theo se oferece para bancar uma mesada para ela. Vitinho pede para Cristal se aproximar de Lui e tentar resolver seu problema. Jairo avisa a Sol sobre o teste para backing vocal de Lui, e Kate diz que se candidatará. Buchecha se surpreende com a voz de Sol e a aconselha a voltar para os palcos.

TRAVESSIA

Brisa e Bia discutem. Gil alerta Ari para reação de Guerra, quando o empresário souber que foi roubado. Ari diz a Gil que conta com a ajuda de Prates. Brisa reage à tentativa de Oto para ambos conversarem. Stenio avisa a Helô que teme pela segurança da delegada, pois Montez, um dos homens que o sequestrou, fugiu da cadeia. Ari alerta Gil para se preparar para o encontro com os representantes da licitação do casarão, deixando a entender que surpreenderá os participantes da reunião.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

