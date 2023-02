Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 27

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Firmino tenta alertar José e Candoca. Joel e Anita se beijam. Nivalda decide ir até a casa de Timbó ao ver Latifa com Tereza. Noé procura Tertulinho, e Xaviera fica desconfiada. Lorena admira Firmino por suas atitudes. Deodora humilha o coronel. Timbó consegue com Sabá um novo desconto na compra de sua casa.

José e Candoca passeiam por uma cidade próxima de Canta Pedra. Firmino vai com Lorena atrás de José e Candoca. Nivalda e Latifa brigam por causa de Tereza, que expulsa as duas de sua casa. Padre Zezo reza pela vida de José. Firmino consegue falar com José, mas se desespera ao ver Fubá Mimoso.

VAI NA FÉ

Lumiar mente para Jenifer e afirma que Ben não frequentava bailes funks. Duda questiona Sol sobre sua tatuagem. Jenifer faz as pazes com a mãe. Jenifer passa mal na faculdade, e Lumiar a socorre. Sol decide ir ao Icaes. Érika pula o muro da mansão para encontrar com Lui. Sol se lembra de quando viu Ben e Lumiar mais jovens no Icaes. Jenifer desmaia nos braços de Lumiar, e Sol se desespera. Theo questiona Ben sobre seu encontro com Sol. Ben decide fazer uma surpresa para a esposa. Lumiar finge não conhecer Sol, que estranha a atitude da advogada. Wilma obriga Vitinho e Naira a sair com ela. Lumiar se desespera ao ver Sol e Ben frente a frente.

TRAVESSIA

Helô prende Moretti por intimidar testemunhas. Dante demonstra para Oto sua preocupação com Bia, por achar que o rapaz ainda ama Brisa. Guida ironiza Moretti na cadeia. Guerra coloca Ari como assessor da diretoria financeira. Helô avisa a Juliana que fará uma acareação com Brisa e Oto. Guida fotografa Moretti algemado. Stenio avisa a Moretti que o Juiz manteve a prisão e que o empresário será enviado ao presídio. Oto chega à delegacia para fazer a acareação com Brisa. Moretti coloca a roupa de presidiário.

PEQUENA TRAVESSA

George conversa com Alberto sobre sua preocupação quanto ao que Celine possa fazer contra Fernanda. Caio e Júlia conversam, e ele a abraça. Alberto os observa à distância. Celine manda entregar uma carta para Fernanda. Geoge rasga os papéis do divórcio. Pato se aproxima de Baby e ela não recusa sua companhia. Ele volta a dizer que a ama e para conquistá-la está disposto a mudar de vida, por isso, decidiu se entregar para a polícia. Alberto pergunta a Júlia se Celine teve algo a ver com o seu sequestro. Ela confirma, mas pede a ele que não faça nada, pois sua família corre perigo. Débora fica furiosa ao descobrir que não está grávida.

Pilar discute com Débora e diz que não está disposta a ajudá-la em suas loucuras. Irritada, Débora coloca um ponto final na amizade e faz ameaças. Pato conversa com o delegado, que acredita em sua intenção de mudar de vida e o convida para ficar no Centro de Apoio. Alberto entrega cópia do seu curta para o professor. Samurai dá um golpe em Caô. Mercúrio vê Caô saindo do esconderijo de Samurai e desconfia que estão tramando contra ele. Celine coloca uma arma na bolsa e sai. Mercúrio segue Celine e vê quando ela atira contra George e Fernanda.

