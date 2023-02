Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 21

MAR DO SERTÃO

Noé Dantas ameaça Deodora, que fica intimidada. Fubá Mimoso vai à igreja se despedir de padre Zezo, e Anita se desespera. José aconselha Firmino a comprar ações da JM/Chaddad. Xaviera se declara para Tertulinho. Noé Dantas aparece na casa de Timbó. Xaviera revela a Anita e Timbó que contou a Fubá Mimoso sobre a falsa aparição.

Tereza conta a Noé Dantas as histórias sobre os habitantes de Canta Pedra. Sabá afirma que Noé Dantas é um farsante. O Coronel convida a pastora Dagmar para almoçar. Timbó tem uma ideia para livrar ele, Xaviera e Anita de Fubá Mimoso. Deodora avisa ao Coronel da presença de Noé Dantas em Canta Pedra.

VAI NA FÉ

Jenifer discute com Sol. Vitinho tenta consolar Lui. Sol afirma a Bruna que não pode contar para Jenifer sobre seu verdadeiro pai. Lumiar reclama da presença da família Siqueira em sua casa. Sol comenta com Bruna sobre a semelhança que Kate tem com ela mais nova. Yuri pesquisa fotos de Sol nos bailes funks antigos. Ben olha para Kate e se lembra de Sol mais jovem. Lumiar fica tensa quando Ben afirma que precisa conversar com a viúva de Carlão. Érika e Lui se beijam. Ben e Lumiar discutem. Yuri encontra fotos de Sol nos bailes e mostra para Jenifer. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Theo decide levar Kate a um restaurante chique. Jenifer mostra as fotos para Marlene e a questiona sobre seu pai biológico. Theo se esconde ao ver Ben e Lumiar entrarem no restaurante.

TRAVESSIA

Brisa comenta com Tininha que teve a impressão de que conhecia o homem que estava vestido de pierrô. Ari reage, quando Chiara lhe diz que Guerra pensa em fazer um contrato de união estável para eles. Guerra concorda em incluir Brisa no teste de DNA. Oto diz a Bia que não quer que nada mude entre eles. Stenio recebe o mapa para deixar o dinheiro da chantagem, enviado por Pilar. Helô tem acesso à mensagem de Pilar através da escuta telefônica de Moretti, e se apronta para interceptar a ação.

PEQUENA TRAVESSA

Baby recebe alta. Alberto decide sair com Diogo e Júlio para comprarem móveis. Glória não gosta de Júlio trabalhando no escritório. Caô conta a Samurai que Mercúrio sabe da armação. Glória entrega uma queixa por escrito sobre Júlio para George. Caio recebe Baby ao chegar do hospital. Rosa põe Marcelo para fora de casa. Alexandra perde Paty no supermercado. Júlio convence Rosa de que Marcelo não tem nada com Abelarda. Débora pede a George o endereço e o telefone de Alberto. Ele se nega a dar. Pato diz a Gabriel que decidiu mudar de vida para tentar conquistar Baby, por isso vai arranjar um emprego e se afastar da gangue. Alexandra diz a Amália que perdeu Paty e abraça-a chorando. Celine combina com Marcão o golpe que vai aplicar em Samurai. Alberto diz para Diogo que vai ser difícil se separar de Débora. Caio, Guilherme e Neno perguntam às pessoas sobre Paty.

Maria, Júlia e Alexandra escolhem uma foto de Paty para expor. Júlia vai ao apartamento de Alberto para pedir-lhe ajuda. Júlia e Caio pedem a ajuda de Alberto para tentar encontrar Paty. Alberto acompanha os dois até a delegacia. Mercúrio fica furioso ao ver a foto de Júlia pichada e vai até o apartamento de Celine. Os dois discutem e ela o expulsa. Alberto teme que Caio volte a se aproximar de Júlia e jura para si mesmo que vai reconquistá-la. Júlia recebe chocolates e Maria pergunta quem é esse fã misterioso. Celine se joga na frente do carro de George. Ele sai furioso e os dois discutem. Celine comunica que está saindo da cidade, mas adverte que ele vai ter uma surpresa que o fará lembrar dela para sempre. George fala com o delegado sobre sua conversa com Celine. Júlia reconhece a medalha que Baby está usando e chega à conclusão que Mercúrio assaltou a casa de Edna. Marcão entrega uma arma para Celine.

