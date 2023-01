Resumo das novelas

SÁBADO, 28

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Labibe se revolta contra Omar, e Latifa e Zahym tentam acalmar a filha. Tertulinho anuncia a Catão que o progresso chegará à fazenda Palmeiral. Candoca convida Xaviera para ser sua madrinha de casamento. Savinho arma para que Firmino e Lorena se encontrem. Lorena se impressiona com a paixão de Firmino por seu trabalho.

Firmino vai embora apressado da casa de Lorena e procura Xaviera. Maruan leva Labibe até o cartório e se casa com ela. Candoca convida o coronel para entrar com ela na igreja em seu casamento. Maruan apresenta Labibe a Omar como sua mulher.

VAI NA FÉ

Ben confirma que Lui é o meio-irmão de Lumiar. Vitinho e Naira salvam Sol de Theo. Ivy sente ciúmes de Sol. Theo manda Orfeu dar uma lição em Vitinho. Lui vai ajudar Sol e acaba se trancando com ela no camarim. Lui e Sol trocam confidências. Os capangas de Orfeu conseguem entrar no show de Lui. Guiga pensa em como sair do Refúgio e pede ajuda a Fred. Guiga posta um vídeo falando sobre seu pai e se emociona. Os capangas de Orfeu pegam Vitinho. Theo recebe a foto de Vitinho machucado e fica satisfeito. Anthony acolhe Vitinho e denuncia o ataque com o retrato-falado dos dois homens. Orfeu tira satisfação com Theo por causa da exposição de seus capangas. Sol fala o nome de Lui enquanto dorme, e Carlão se surpreende.

TRAVESSIA

Moretti comenta com Stenio sobre a notícia do site. Stenio aconselha Moretti a não reagir à provocação de Guida. Pilar diz ao seu comparsa que armará muito bem onde plantará a escuta na casa de Helô. Cidália diz a Guerra que foi Guida quem armou para fotografá-lo entrando na casa de Moretti. Dante reage mal quando Ari lhe mostra a gravação que fez para a campanha do shopping. Guerra reage ao receber uma intimação para comparecer à delegacia. Stenio avisa a Moretti que Guerra fez a denúncia antes do tempo que previsto.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também