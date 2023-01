Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

TERÇA-FEIRA, 17

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Deodora convence Pajeú a atentar contra José. Jessilaine e Xaviera impedem Timbó de sofrer um golpe de Floro e Vespertino. Candoca e José falam com Levi sobre o coronel. Maruan decide se converter ao catolicismo para casar com Labibe.

Tertulinho discute com Candoca e José por terem chamado Levi para tratar seu pai. Tertulinho contrata Márcio Castro para interditar o coronel. Timbó pede que Fubá Mimoso/Dom Tião leia os documentos de Vespertino e Floro. Pajeú prepara uma cova em seu terreno e deixa Cirino com Lorena. Candoca lê a carta de Pajeú e se desespera.

VAI NA FÉ

Sol insiste em dançar para não cortarem a luz da casa da família. Carlão, humilhado, sai socando a parede. Jenifer apoia a mãe. Sol e Carlão falam com pastor, que apoia Sol dançar com Lui. Sol e Ivy ensaiam, Lui chega e desconcentra Sol. Lui dá em cima de Sol. Sol paralisa ao subir no palco, mas lembra passado e começa a dançar. Kate grava show de Sol, e vídeo vai parar na casa da família dela. Yuri é parado pela polícia.

TRAVESSIA

O comparsa de Pilar comenta com a mulher que Helô é perigosa. Guida se mostra interessada em ajudar Sara a encontrar o filho de Moretti. Monteiro confessa a Laís que está ficando cansado do esforço para se aproximar de Theo. Guida provoca Moretti falando sobre a existência de um herdeiro do marido.

Brisa descobre que Núbia finge ser outra pessoa para obter informações de sua vida com Rose. Pilar comemora por ter sido chamada para trabalhar na casa de Stenio. Oto decide se entregar e pede a Vandami que cuide de Brisa. Oto diz a Helô que quer falar com ela na presença do advogado.

PEQUENA TRAVESSA

Heloisa convida Fernanda para um jantar em sua casa. Mercúrio procura Celine e diz a ela que o dinheiro desapareceu. Pato discute com Caio e diz que não vai permitir que ele se aproxime de Baby. Os dois brigam. Alberto fica sabendo que Julia pediu demissão e pede explicações ao pai. George acaba confessando ao filho que está interessado nela. Alberto discute com o pai e diz que não o perdoa. Caio confessa para Julia que Baby está mesmo grávida e diz que vai assumir o filho. Os dois decidem terminar o namoro, mas prometem continuar amigos. Baby procura Pato e exige que ele deixe Caio em paz. George procura Julia, se desculpa pelo que aconteceu e pede a ela que volte a trabalhar no escritório. Julia não aceita, diz que quer esquecer que ele e Alberto existem e o aconselha a tentar reconquistar Fernanda. Samurai pressiona Mercúrio para que lhe entregue o dinheiro do roubo.

