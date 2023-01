Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 10

José se preocupa com o estado do Coronel e manda Catão buscar Candoca. Deodora se irrita por não conseguir convencer Pajeú a atentar contra a vida de José. Xaviera vai embora do Bar de Janjão apavorada com Dom Tião/Fubá Mimoso. Xaviera pede ajuda a Timbó. Tertulinho se consulta com Candoca. Maruan não consegue falar para Labibe que seu pai não aceitou o casamento deles. Vanclei intercepta Latifa na rua. Xaviera se surpreende ao ver Tertulinho chorando por causa de Candoca. Candoca cuida do Coronel. Deodora manda Candoca e José saírem do quarto do Coronel e desarruma o local para fotografá-lo. Deodora expulsa Xaviera da casa de Tertulinho, que exige que a mãe deixe o local.

CARA E CORAGEM

Moa se desespera quando Ítalo avisa que perdeu a conexão com Pat. Andréa fica encantada com o jeito de Duarte. Moa aparece na mansão de Rômulo para resgatar Pat. Rômulo avisa que Regina está se separando de Leonardo e Alexei fica interessado. Rômulo resgata o colar de Pat e reconhece o equipamento de escuta. Moa tem uma conversa séria com Pat. Rebeca decide ir à casa de sua mãe biológica. Regina se insinua para Alexei e o beija.

Fernanda flagra Paulo e a delegada Marcela se beijando. Martha conta para Leonardo sobre a negociação que estão fazendo com Danilo. Rebeca e Dagmar se encontram. Sossô e Chiquinho ouvem Milton conversando com Nadir sobre a doença de Alfredo. Olívia pede para falar com Pat. Rebeca e Dagmar têm uma longa conversa. Regina e Danilo recebem um Mandado de Citação pela tentativa de homicídio de Clarice. Rômulo pergunta por que Pat estava usando um colar com uma câmera no jantar em sua casa.

TRAVESSIA

Guida avisa a Moretti que em breve ele terá que desocupar a casa que pertence a ela. Stenio alerta Moretti para tomar cuidado com Guida. Guerra diz a Ari que Tonho não sairá mais sem seguranças. Guerra pede a Ari para entrar em contato com Oto. Dante diz a Sara que acha que o acidente de Débora compromete Guerra. Juliana comenta com Vandami que o desempenho de Brisa na audiência com o Juiz não foi bom. Joel aconselha Brisa a procurar Oto. Helô conta a Creusa que Juliana está namorando Vandami. Brisa bate na porta de Oto querendo o anel de volta.

PEQUENA TRAVESSA

Geraldo se declara para Fernanda. Débora acusa Alberto de passar o tempo todo pensando em Julia. Ele admite que errou em se casar com ela e pede a separação. Débora se desespera e implora por mais uma chance. Mercúrio discute com o pai. George pergunta a Tonho onde está Julia. O garoto conta que a irmã foi para a Serra da Estrela. Geraldo se declara para Fernanda. Mercúrio vai até o apartamento de Celine. Ela diz que quer conhecer Samurai. Mercúrio pergunta a Tonho onde está Julia e fica furioso ao saber que Caio está com ela. Alberto encontra Julia e Caio juntos. Alberto pede para conversar com ela e promete que depois vai embora para sempre.

