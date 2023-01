Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 5

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Tertulinho anda sem destino com Manduca. Deodora se desespera quando não consegue falar com o filho. Manduca pergunta a Tertulinho se ele e José são irmãos. Ismênia tenta consolar o coronel. Tertulinho chega em casa com Manduca, e Candoca se enfurece com o ex-marido. Xaviera flagra Vanclei em seu quarto incomodando Latifa.

Xaviera ajuda Latifa a se arrumar, e não percebe quando a mulher deixa sua pulseira cair. Vanclei encontra a joia de Latifa e a guarda sem que ninguém veja. Candoca avisa a Tertulinho que ele não verá mais Manduca. Nivalda e Sabá iniciam o golpe contra Timbó. Tertulinho procura José.

CARA E CORAGEM

Pat e Ítalo ouvem Rômulo falando sobre Jonathan e ficam apreensivos. Regina tenta seduzir Danilo, mas acaba expulsa da SG. Renan invade a sala de Olívia e é impedido por ela e Rico de falar com Lou. Moa invade a mansão de Rômulo. Andréa conversa com Lou sobre o grupo de mulheres.

Moa encontra e fotografa um passaporte de Rômulo com outra identidade, e mostra para Ítalo. Pat pensa em contar para Lou por que está se envolvendo com Rômulo. Leonardo vai à SG confrontar Danilo. Ítalo revela a Moa sobre a parceria de Pat na investigação a Rômulo. Pat incentiva Lou a denunciar Renan à polícia e ir à reunião do grupo de mulheres.

Armandinho e Clarice compartilham da preocupação com o sumiço de Jonathan. Jonathan acorda e fica assustado com Maurice. Regina pede ajuda a Kaká. Ítalo e Moa ouvem a conversa de Rômulo e Pat na mansão. Pat se surpreende com a chegada de Danilo para jantar com ela e Rômulo. Marcela faz uma descoberta que pode comprometer Danilo.

TRAVESSIA

Oto não gosta de saber que Brisa procurou Ari e acaba sendo pressionado pelo ex-marido da noiva a confirmar que Moretti foi sócio de Guerra. Cidália informa para Guerra que o administrador do hospital deve favores ao empresário e sugere que ele peça privilégio na consulta aos arquivos. Bia consegue ter acesso aos arquivos do hospital fingindo ser estagiária de Cidália. Oto diz a Brisa que precisa ficar só para pensar na decisão que tomará. Brisa entrega o anel de noivado a Oto. Guida pede ao mecânico para fechar a água da casa de Moretti.

Yone diz a Helô que é perigoso a delegada guardar o e-mail que informa a localização do cofre e sugere que ela providencie um segurança. Stenio diz a Laís que precisa proteger Helô. Bia consegue ter acesso ao arquivo de Débora e mostra a Dante que a amiga de Sara morreu, mas a criança que ela teve resistiu.

PEQUENA TRAVESSA

Maria conversa com Júlia sobre sua briga com Alberto. Alberto fica nervoso com a briga e não consegue trabalhar. Júlia chora pensando em Alberto. Zelão liga para Samurai e diz que foi roubado novamente. Raul mostra as radiografias de Débora para Dr. Gustavo, que fica preocupado. Raul pede mais exames para Débora. Júlia diz para Alberto que está cheia de suas acusações e dá fim ao relacionamento.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

