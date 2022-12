Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 28

MAR DO SERTÃO

Tertulinho mente para Laura e afirma que se concentrará nos negócios. José e Maruan acham graça do comportamento de Timbó com os técnicos e engenheiros. Candoca procura Floro Borromeu. Deodora e Nivalda aparecem para falar com Tereza. Laura é obrigada a fechar negócio com José. Quintilha não deixa Cira filmar o encontro entre Tereza e Deodora.

Xaviera conta para Candoca que foi sequestrada por Pajeú a mando de Deodora. Firmino descobre que foi Vespertino quem mandou falsificar a certidão de Rivaldo Pereira e o confronta. O coronel se surpreende ao saber que Timbó encontrou petróleo em suas terras. Candoca questiona Deodora sobre o sequestro de Xaviera.

CARA E CORAGEM

Jéssica avisa a Duarte do sequestro de Lou. Rico se desespera. Lou se amedronta com o estado de Renan, mas consegue fugir. Rômulo garante a Danilo que colocou pessoas para encontrar Jonathan. Ítalo, Rico, Moa e Pat descobrem uma pista do paradeiro de Renan.

Regina perde tudo no divórcio e tenta falar com Leonardo. Lou consegue chegar para o casamento e todos aplaudem os noivos. Regina e Danilo recebem intimações para depor. Gustavo se reconcilia com Duarte. Andréa convoca Pat e Rebeca para uma reunião com o grupo de mulheres.

Anita pede proteção a Ítalo. Danilo e Regina chegam juntos para depor. Moa conta para Pat sobre a amizade de Rômulo com Danilo. Rebeca se recusa a saber informações sobre sua mãe biológica. Ísis e Jéssica entram para o grupo e denunciam Renan.

TRAVESSIA

Moretti sugere que Sara esteja mancomunada com Débora para fazer chantagem contra ele. Oto explica para Brisa o motivo de Moretti não querer que o funcionário esteja envolvido com ela. Ari pede para Guerra não dar importância para as anotações da caderneta que está em poder do empresário. Ari mente para Chiara quando diz que não procurou por Brisa.

Helô aconselha Guida a esfriar a cabeça, e promete indicar um advogado para a prima. Stenio repreende Oto por ter dado a escritura da casa para Guida. Helô aparta a briga entre Guida e Moretti. Com segundas intenções, Núbia vai ao salão para ser atendida por Rose, enquanto Brisa e Oto estão viajando.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto sai para passear com Débora, mas diz que não sente nada por ela. Maria aconselha Júlia a procurar Alberto. Júlia diz para Helena que decidiu contar tudo para Alberto. se desculpa com Débora por eles não terem viajado. Ela entra em seu apartamento e toma um frasco de comprimido. Alberto diz para George e Helena que vai reatar o namoro com Júlia. Heloísa vê Débora desacordada e liga para Dr. Raul. Débora obriga Alberto a prometer que vai se casar com ela.

