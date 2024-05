O Boticário é uma das marcas mais conhecidas no mercado brasileiro de perfumaria e cosméticos, que já conta com diversos perfumes muito famosos e consolidados no Brasil, sendo uma referência na hora de usar e presentear com fragrâncias inesquecíveis que já fazem parte da tradição brasileira nesse nicho.

Entre esses perfumes icônicos, um que se destaca é o Quasar, o perfume azulzinho popular com pegada aquosa, fresca e jovial que se tornou um clássico ao longo dos anos! Afinal, quem não conhece alguém que é fiel ao Quasar?

A seguir, vamos explorar o que torna o Quasar tão especial, sua composição, características, e por que ele continua a ser um dos favoritos dos consumidores. Se você está pesquisando Quasar perfume preço e quer entender melhor qual é a versão tradicional e conhecer as variações, separamos a seguir algumas informações sobre esse perfume tão querido.

Criação do Quasar

Lançado ainda nos anos 90, o Quasar foi recebido pelos consumidores como uma fragrância masculina distintiva. A ideia do perfume era simples, mas acertada: ele foi criado para capturar a essência do homem moderno, ativo e determinado, e sua fórmula foi pensada para transmitir energia e o frescor aquático.

Outra das qualidades mais apreciadas do Quasar é sua durabilidade. O perfume tem uma excelente fixação, permanecendo na pele por longos períodos, o que o torna um ótimo investimento.

Qual é o Quasar tradicional da Boticário?

Desde seu lançamento, o Quasar tem sido um dos carros-chefes do Boticário, mantendo sua popularidade por mais de duas décadas. E por conta disso, foram criadas as variações e também edições limitadas. ntre essas variações, encontramos o Quasar Fire, Quasar Ice e Quasar Surf, cada um com características únicas, mas mantendo a essência energética e vibrante do Quasar original. No entanto, ainda é o perfume tradicional que conquista novos adeptos todos os dias.

Com relação ao Quasar tradicional é descrito como um perfume aromático e fresco, com uma combinação de notas que evocam vitalidade e dinamismo.

Composição do Quasar Tradicional

A composição do Quasar é uma harmonia complexa e equilibrada de diferentes acordes, que conferem ao perfume sua identidade única e versátil. A abertura é marcada por notas cítricas e aromáticas, trazendo uma sensação imediata de frescor e energia, complementada pela presença suave e reconfortante da lavanda.

As notas de coração do Quasar são uma mistura elegante que define a personalidade central da fragrância: a lavanda, com seu aroma suave e calmante, proporciona uma base aromática familiar e reconfortante. A sálvia, por sua vez, adiciona uma dimensão herbácea e levemente picante, complementando a lavanda com uma sensação de frescor e vitalidade. O gálbano, com seu perfil verde, contribui com uma profundidade terrosa e balsâmica, enriquecendo a composição com uma nuance distinta e sofisticada. Juntas, essas notas de coração criam um equilíbrio perfeito entre frescor e complexidade, tornando o Quasar uma fragrância dinâmica e versátil.

A base do Quasar é enriquecida por notas especiadas frescas, almiscaradas e de musgo, que proporcionam uma fixação duradoura e um toque atalcado e verde, criando uma experiência olfativa completa que é ao mesmo tempo robusta e refrescante.

Perfil de quem usa

Democrático, o Quasar é um perfume que ajuda a complementar qualquer look. Para quem procura Quasar perfume preço e ainda tem dúvidas, vale lembrar:

Pode ser usado em qualquer ocasião?

A estrutura do Quasar permite que ele seja usado em diversas ocasiões, desde o dia a dia no trabalho, encontros e saídas casuais; até momentos de lazer e atividades esportivas. Essa versatilidade é um dos fatores que contribuem para a longevidade do seu sucesso.

E talvez por isso também que muitas pessoas já conhecem bem o perfume e conhecem seu rastro: a fixação longa permite que o cheiro fique na pele por um longo período

Por que Escolher o Quasar?

Existem várias razões pelas quais o Quasar é uma escolha preferida entre os consumidores. A marca Boticário é sinônimo de qualidade e tradição no mercado de perfumaria. O Quasar, como um de seus produtos mais icônicos, reflete esses valores. Outra das qualidades mais apreciadas do Quasar é sua durabilidade. O perfume tem uma excelente fixação, permanecendo na pele por longos períodos, e aquele cheirinho na roupa também dura um tempão! O que o torna um ótimo investimento, já que o torna um perfume econômico.

Definitivamente, o Quasar possui uma assinatura olfativa única e reconhecível, muito amada pelos consumidores. Ele evoca um sentimento de frescor e energia, características muito valorizadas pelos homens que buscam um perfume que reflita seu estilo de vida ativo e dinâmico. Este perfume é capaz de captar a essência de um espírito jovem e aventureiro, oferecendo uma fragrância que combina notas cítricas e amadeiradas, proporcionando uma sensação de renovação e vigor. Além disso, sua longevidade e projeção fazem com que ele se destaque em qualquer ocasião, tornando-se uma escolha ideal tanto para o dia a dia quanto para eventos especiais.