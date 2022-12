Projeto Guri promove videoaulas de música gratuita e online para a programação de férias

Crédito: Divulgação

O Projeto GURI no Interior e Litoral – programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura – promove o Projeto GURI 4.0, uma série de atividades de música online para a programação de férias. O material, idealizado por profissionais da instituição, é gratuito e está disponível no canal oficial do Projeto Guri no Youtube.

Com o objetivo de expandir a comunicação universal e o compartilhamento dos saberes, o Projeto GURI 4.0 é mais uma ferramenta para a difusão da música e intercâmbio cultural com videoaulas em diversos temas disponíveis para a programação de férias das crianças, adolescentes e o público em geral.

Entre as atividades previstas, o Festival de Férias oferece sete videoaulas, produzidas por educadoras e educadores, com conteúdos que vão de composição musical para crianças, produção de toques de celular e imaginação sonora, até sons com bexigas.

Já o curso Musicalidades da Cultura Popular Brasileira foi criado e produzido por Ari Colares, percussionista e gerente artístico do Projeto GURI. Em oito módulos, os interessados (as) em expandir o conhecimento sobre a música popular do Brasil terão a oportunidade de aprender sobre ritmos, gêneros, cultura e instrumentos musicais que marcam a raiz da música brasileira, incluindo carimbó, jongo, Bumba Meu Boi e Congo de Ouro. “Produzir as videoaulas foi um processo gratificante e prazeroso, já que me permitiu desenvolver conteúdos que eu vivencio e compartilho há 40 anos. Além de ser mais uma forma de ampliar a democratização do ensino musical por meio das plataformas de vídeo”, destaca Colares.

Todos os vídeos têm tradução em Libras. Os vídeos do curso de Musicalidades contam também com legendas em português. As aulas já estão disponíveis no canal oficial do Projeto GURI no YouTube: Link. Confira abaixo a programação completa:

PROJETO GURI 4.0

Festival de Férias

ConstruSOM: Beliscofone (com Augusto Botelho): link.

Composição musical para crianças (com Alexandre Guilherme): link.

Como fazer o próprio toque do celular (com João Junior): link.

Imaginação sonora (com Fabiana Almeida): link.

Ostinelo: ostinato e chinelo (com Michel Vicentini): link.

Xote dos copos (com Eglem Bergantim): link.

Bexigando (com Etiene Consolaro): link.

Curso: Musicalidades da Cultura Popular Brasileira

Batuque de Umbigada: link.

Jongo: link.

Carimbó: link.

Bumba Meu Boi de Matracas: link.

Serra Acima: link.

Serra Abaixo: link.

Congo de Ouro – parte 1: link.

Congo de Ouro – parte 2: link.

