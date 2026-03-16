Projeto em IbatÃ© cria aulas de Capoeira Angola voltadas para mulheres

Um novo espaço de força, acolhimento e expressão cultural começou a ganhar forma em Ibaté. Dentro da programação especial do mês da mulher, o Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques realizou, na última quinta-feira, um encontro de Capoeira Angola exclusivo para mulheres.

A atividade aconteceu no Centro Cultural do Jardim Cruzado e reuniu participantes interessadas em conhecer e praticar a modalidade, marcando o início de uma iniciativa que pretende oferecer aulas voltadas ao público feminino a partir dos 16 anos, incluindo também mulheres com mais de 60 anos.

As aulas são conduzidas pela arte-educadora e capoeirista Maíra Miller Ferrari, de 41 anos, e têm como objetivo criar um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor, onde cada participante possa se desenvolver no próprio ritmo, sem a necessidade de experiência prévia ou preparo físico.

Mais do que uma atividade física, a Capoeira Angola é uma importante manifestação da cultura afro-brasileira, que reúne luta, dança, música e história. Para as participantes, a prática também representa um espaço de fortalecimento da autoestima, consciência corporal, pertencimento e empoderamento feminino.

A ação integrou o cronograma especial do mês da mulher promovido no município e reforça a proposta de incentivar o cuidado com o corpo e a mente, além de ampliar o acesso das mulheres às atividades culturais e esportivas.

As aulas acontecem todas as quintas-feiras, das 18h às 19h, no Centro Cultural do Jardim Cruzado, em Ibaté. As interessadas podem procurar o Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques para obter informações sobre inscrições.

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