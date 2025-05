Presencie uma aventura interplanetária no Cine Observatório com “Guardiões da Galáxia vol. 1”

Crédito: Divulgação

O Cine Observatório exibirá neste domingo, 4, o filme “Guardiões da Galáxia Vol. 1”. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece, às 17h. O filme continuará em exibição ao longo de todo o mês. Além do dia 04/05, o filme continuará em cartaz nos dias 11, 18 e 25 de maio.

As exibições acontecem no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme: Com direção do renomado James Gunn, o filme se passa em uma realidade futurista alternativa. Peter Quill, o Senhor das Estrelas, torna-se um saqueador de tesouros e recursos de planetas remotos. Contudo, ele não sabia que, após furtar um artefato metálico em uma de suas viagens intergalácticas, colocaria seu nome na lista dos mais procurados da Via Láctea! A obra retrata diversas perspectivas de astrobiologia e viagem espacial, com o tom humorístico e marcante de uma ficção científica épica.

Duração: 2h01.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos.

