Pré-Carnaval Solidário promete agitar São Carlos

Com o objetivo de levar alegria à população, através de shows com artistas locais, a partir das 14h do dia 12 de fevereiro, será realizado no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o Pré-Carnaval Solidário, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Produtora Play Music.

A entrada para o evento é gratuita. Porém os organizadores pedem para aqueles que irão curtir a “folia de Momo”, doar um litro de leite que irão ser doados para instituições filantrópicas da cidade e destinados às famílias carentes. Ainda de acordo com os organizadores, será proibida a entrada com cooler de bebidas e na entrada, haverá controladores e revista pessoal para proporcionar a sensação de segurança aos foliões.

APÒS 3 ANOS

Devido a pandemia da Covid-19, a maior festa popular do Brasil não foi realizada durante três anos em São Carlos, devido às medidas de restrições para evitar a propagação da doença, que é considerada contagiosa.

Porém, gradativamente as atividades retornam e o Pré-Carnaval Solidário é uma das novidades para 2023. Os organizadores prometem muita alegria e descontração através do projeto “Farofa do Caio Mania”. Desta forma irão se apresentar a Banda Turma do Samba de Araraquara, além da Banda Tchakabum, com sucessos que atravessaram décadas e até hoje faz em multidões dançar com as músicas Tesouro de Pirata (“olha a onda), Dança da Mãozinha, Explosão Tchakabum, entre outras.

Além das bandas, DJs de São Carlos também tem participação nessa festa popular, bem como atrações musicais. O evento terá praça de alimentação, decoração típica do Carnaval e muito mais.

O evento contará com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito, além de uma equipe de orientadores e seguranças privados, com o intuito de proporcionar harmonia entre os participantes e foliões e para que o evento traga alegria a população de São Carlos.

