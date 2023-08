Planeta Mercúrio estará em foco em palestra da Sessão Astronomia

SIGA O SCA NO

Planeta Mercúrio: Diferenças químicas e físicas são evidenciadas através de cores artificiais - Crédito: Divulgação

A próxima Sessão Astronomia tem como tema "Mercúrio: O Primeiro Planeta e Seus Mistérios". A palestrante será Vitória Bitencourte Galliac, da equipe do Observatório do CDCC-USP. A atividade acontece no sábado, 12 de agosto, às 19h e é gratuita.

SINOPSE DA PALESTRA

O menor planeta do Sistema Solar é também o menos explorado pela humanidade. Abordando aspectos gerais e interessantes sobre o planeta, a palestrante mostrará que as poucas missões enviadas a Mercúrio demonstraram que ele não é tão simples quanto parece e que pode nos ensinar muito a respeito da formação e evolução de outros planetas rochosos, como a Terra. Venha conhecer Mercúrio e os mistérios que o envolvem!

