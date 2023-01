Pediatria de Jaú terá carnaval com Batman e Super Heróis

Uma ação mais que especial, está sendo preparada para divertir as crianças que fazem tratamento no setor e o homem morcego de São Carlos estará presente. “ Carnaval é fantasia, e ninguém mais as crianças,que vivem dentro de si, um mundo sem maldade e fantasia, estaremos lá, contribuindo de nossa forma e levando a mensagem de sempre, superação e força”.

Interessados em contribuir com o Hospital de Jaú, que também atende pacientes de São Carlos, basta entrar em contato no fone (14) 3602.1200.

No próximo dia 14, acontece o carnaval infantil da pediatria do Hospital Amaral Carvalho de Jaú.