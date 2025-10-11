(16) 99963-6036
sábado, 11 de outubro de 2025
Entretenimento

Passeio da Lua Cheia promete aventura e emoção neste sábado em São Carlos

11 Out 2025 - 12h52Por Da redação
Passeio da Lua Cheia - Crédito: IAPasseio da Lua Cheia - Crédito: IA

O tradicional Passeio da Lua Cheia, considerado o maior e mais aguardado evento off-road noturno da região, chega à sua 22ª edição neste sábado, 11 de outubro, em São Carlos (SP). A concentração dos participantes começa às 17h, no Posto AZ, ponto de encontro já conhecido pelos amantes do Jeep e das trilhas.

Organizado pelo Jeep Club Ecológico, o evento reúne aventureiros de diversas cidades em uma noite de adrenalina, amizade e contato direto com a natureza. Assim como nas edições anteriores, o passeio contará com duas categorias de trilha, permitindo a participação de diferentes perfis de condutores e veículos.

Categorias

Trilha Pesada – Saída prevista para as 21h.
Indicada para veículos mais equipados e condutores experientes. O uso de guincho é obrigatório.

Trilha Leve – Saída às 22h.
Ideal para iniciantes e para veículos menos preparados para terrenos extremos, oferecendo uma experiência mais tranquila e segura.

Evento ecológico e familiar

A organização reforça que o Passeio da Lua Cheia é um evento de caráter ecológico e familiar, com o objetivo de promover o respeito ao meio ambiente e à convivência entre os participantes.
Todos os condutores e acompanhantes são orientados a seguir as normas de segurança, evitar o descarte de lixo e preservar as trilhas utilizadas.

Segundo o Jeep Club Ecológico, o evento se tornou uma tradição na cidade. “O Passeio da Lua Cheia une emoção e consciência ambiental. O importante é se divertir com responsabilidade e respeito à natureza”, destacam os organizadores.

Informações e inscrições

Os interessados em participar podem obter mais informações com Jair, pelo telefone (16) 99735-4794.

Últimas Notícias