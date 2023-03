Passeio ciclístico em São Carlos irá sortear 10 bikes

Organização espera ao menos a participação de 1,5 ciclistas na segunda edição do Pedala São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma atividade que proporciona qualidade de vida, mas que foca o lado social, já que uma entidade filantrópica de São Carlos será beneficiada com a realização do 2º Pedala São Carlos que irá sortear dez bikes e terá toda sua renda revertida para uma associação que realiza trabalhos sem fins lucrativos na cidade.

A afirmação foi dada por um dos organizadores e que representa a ONG, que promove o 2º Pedala São Carlos, um passeio ciclístico que irá acontecer no domingo, 26 de março, com concentração às 6h no Parque do Kartódromo e largada em três grupos diferentes a partir das 8h. A perspectiva é que pelo menos 1,5 mil ciclistas de todas as idades participem da ação solidária. As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/2-pedala-sao-carlos__1843141?share_id=0.

Em entrevista ao São Carlos Agora disse que não há idade limite e podem participar pessoas de ambos os sexos. O Pedala São Carlos tem três níveis de inscrição. O “hard”, de 40 quilômetros, passará pela Fazenda Santa Marta. O “light”, de 30 quilômetros, irá percorrer a região da Usina da Serra e o Pedal Kits e Caminhada, de 6 quilômetros, no entorno do Parque do Kartódromo.

“Serão três grupos diferentes”, disse. “Fizemos a primeira edição do Pedala em 2019 e tivemos a presença de 1,2 mil pessoas. Em 2020, 2021 e 2022 a pandemia da Covid-19 impediu a realização, mas retornamos com força total”, disse o organizador.

PEDAL SOLIDÁRIO

O Pedala São Carlos é solidário e está incluso no calendário municipal de eventos da cidade e o que for arrecadado no evento será destinado a uma entidade filantrópica.

O Pedala São Carlos será ofertado um café da manhã aos participantes, bem como frutas e água durante o trajeto.

Leia Também