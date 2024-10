Oficinas de dramaturgia e preparação corporal gratuitas em São Carlos

O Ponto de Cultura Teia Casa de Criação realiza no mês de outubro duas oficinas voltadas para artistas e estudantes de Artes Cênicas. A oficina “Dramartugia: tiuryas e modos de fazer” com Nádia Stevanato será dividida em dois módulos e o primeiro ocorrerá na próxima sexta-feira, 04 de outubro, das 19h às 21h e sábado, 05 de outubro, das 9h às 14h. Já a oficina “Preparação Corporal: o que antecede a cena” com Mylene Corcci, começa na quinta-feira, dia 03 de outubro e segue até dia 14 de novembro, das 19h às 21h. Ambas as oficinas ocorrerão no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) e são gratuitas.

A Teia é uma associação que realiza atividades, projetos e ações focadas na difusão de práticas culturais desde 2001 em São Carlos. Sendo um grupo cultural autônomo, se caracteriza como um ponto de cultura, mantendo há mais de 10 anos uma agenda constante de atividades culturais abertas e gratuitas para a cidade de São Carlos. Desde 2015 compõem a Teia os grupos: Girafulô Grupo de Prática e Pesquisa em Danças Brasileiras, Retalho Coletivo, AcroDança, Trupe Tópatu e Rochedo de Ouro.

Em 2023 a entidade foi contemplada no Edital Lei Paulo Gustavo N°24/2023 - Territórios Culturais e Pontos de Cultura, que tem como objetivo apoiar financeiramente projetos que visem a manutenção de atividades de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo. Em parceria com espaços culturais as atividades dos grupos que compõem a associação estão distribuídas pela cidade de São Carlos.

Para participar das oficinas, basta se inscrever nos formulários online. Oficina de Dramaturgia e Oficina de Preparação Corporal . Para dúvidas ou mais informações basta enviar e-mail para teia@teia.org.br.

Serviços:

Oficina de Dramaturgia - tiuryas e modos de fazer com Nádia Stevanato

Módulo I - Sexta-feira, 4 de outubro das 19h às 21h e Sábado, 5 de outubro das 9h às 14h.

Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC)

R. São Paulo, 745 - Centro, São Carlos - SP

Inscrição em Formulário.

Oficina de Preparação corporal: o que antecede a cena com Mylene Corcci

Quintas-feiras, das 19h às 21h no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC)

R. São Paulo, 745 - Centro, São Carlos - SP

Inscrição em Formulário.

