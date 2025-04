Histórias encantadoras invadem o Domingo Encantado no shopping

Crédito: Divulgação

O Shopping Iguatemi São Carlos segue cativando as famílias com o Domingo Encantado, trazendo apresentações teatrais e contações de histórias gratuitas que misturam diversão e cultura para crianças e adultos. Em abril, duas histórias prometem envolver o público com enredos cheios de imaginação e aprendizado.

No dia 6 de abril, a peça “O Corvo Mal-humorado e o Papagaio Tagarela” apresenta uma aventura inusitada entre dois personagens de personalidades opostas, garantindo risadas e reflexões sobre amizade e convivência. Já no dia 27 de abril, é a vez de um dos contos mais famosos da literatura infantil ganhar vida no palco com “O Gato de Botas”, levando encanto e criatividade ao público. As apresentações acontecem às 14h, ao lado da Cobasi.

As peças fazem parte da programação do Domingo Encantado, que tem encantado crianças e adultos com espetáculos acessíveis e envolventes. "Ter um espaço como esse é muito importante porque traz a cultura para as crianças. Hoje em dia, elas estão muito voltadas para celular, esquecendo um pouco do teatro e da origem de tudo isso. Aqui, temos a chance de trazê-las mais perto da arte e da cultura", destaca Leonardo Barros Zampieri, ator da Porão Produções Culturais, responsável pelas apresentações.

Além de entreter, os espetáculos carregam mensagens positivas e educativas. "Os próximos espetáculos serão cheios de histórias divertidas, criativas, com personagens conhecidos e novos, sempre trazendo mensagens positivas para as crianças e o futuro delas", afirma Zampieri.

Para Vinícius Rodrigues Cardoso, ator da Porão Produções Culturais, o teatro no shopping proporciona uma experiência para muitas crianças: "É mágico ver as famílias sendo surpreendidas pelo teatro enquanto passeiam pelo shopping. Para muitas crianças, é uma chance única de vivenciar as cores, os sons e os estímulos visuais do teatro, algo que talvez elas não experimentariam em outro lugar".

O público também tem respondido de forma entusiasmada às atrações. O pequeno Luan Teodoro Lima Domingos, de 8 anos, veio de Mineiros do Tietê, MG, e já fez um pedido especial: "Eu achei o teatro bem legal. Acho que deveriam ter mais atividades assim no shopping, especialmente com super-heróis como o Homem-Aranha".

O Domingo Encantado reafirma o compromisso do Shopping Iguatemi São Carlos em proporcionar experiências culturais acessíveis e enriquecedoras para toda a família. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Programação do Domingo Encantado – Teatro Infantil

Local: Ao lado da Cobasi, Shopping Iguatemi São Carlos

06/04 – O Corvo Mal-humorado e o Papagaio Tagarela

27/04 – O Gato de Botas

Horário: 14h

Entrada gratuita

