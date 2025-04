Compreenda a imensidão do Universo! Sessão Astronomia aborda tema fascinante essa semana

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 5, às 19h, será “Medindo o Universo”. O palestrante será Eduardo Alexandre Rozolen Ortins da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: A imensidão do Universo sempre foi uma característica fascinante que desafia a capacidade da nossa imaginação em mensurá-la. A Sessão Astronomia desta semana abordará o tema das distâncias astronômicas, procurando dar uma ideia de como os astrônomos conseguem determiná-las. Partindo das primeiras avaliações do tamanho da Terra e chegando às técnicas modernas para determinação das distâncias interestelares e intergalácticas, o palestrante mostrará não apenas a imensidão dessas distâncias, mas também o papel da engenhosidade humana em percebê-las.

