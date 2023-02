Neste domingo tem Pré-Carnaval com o grupo Tchakabum em São Carlos

SIGA O SCA NO

Neste domingo (12) tem Pré-Carnaval com a banda Tchakabum no Ginásio Milton Olaio Filho. A banda apresentará sucessos de décadas como Tesouro de Pirata ("Olha a Onda"), Dança da Mãozinha e a Explosão Tchakabum. O grupo sobe ao palco do pré-carnaval por volta das 20h. Antes vários grupos da cidade se apresentam na festa.

A entrada para o evento é gratuita, porém os organizadores pedem para aqueles que irão curtir a "Folia de Momo", doar um litro de leite longa vida que serão repassados para instituições filantrópicas da cidade e destinados às famílias carentes.

De acordo com os organizadores, será proibida a entrada com cooler de bebidas. Confira a programação completa:

DIA 12/02/2023

LOCAL: Ginásio Milton Olaio Filho

14h - Abertura com DJ Anselmo Guedes

15h - DJ Ander Z

16h - Banda Turma do Samba

17h30 - Caio Mania

18h30 - Quinteto Candeia

19h30 - DJ Alex

20h15 Tchakabum

22h - enceramento do evento

O evento contará com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito, além de uma equipe de orientadores e seguranças privados.

