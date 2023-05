SIGA O SCA NO

A internet é um mundo fascinante e repleto de possibilidades para empreendedores. Mas sabia que, às vezes, isso pode ser um problema? Como dominar todos os recursos que ela oferece e, ao mesmo tempo, ser competitivo na sua área de atuação?

Afinal de contas, a concorrência na internet é enorme! Atualmente, lojas físicas e e-commerces disputam um público cada vez mais segmentado. Dessa forma, este artigo tem o intuito de lhe ajudar nesse sentido.

Vamos ver na sequência as melhores formas de alavancar um negócio na internet. Mas já adiantamos que encontrar o melhor curso de marketing digital para a sua área é essencial!

Invista em um site amigável

Primeiramente, se o seu negócio ainda não tem um site, então providencie um imediatamente. Nesse caso, o site precisa ser amigável. Você já ouviu falar nesse termo?

Quando o e-commerce se popularizou, os empreendedores criaram sites muito extravagantes, cheio de recursos (muitos desnecessários). Acontece que isso deixava o carregamento do site muito lento. E, em alguns casos, o site poderia causar prejuízos para o dispositivo que o acessou.

Hoje em dia isso é coisa do passado. O site precisa ser acessado sem problemas pelo usuário. Quanto melhor for a experiência dele nesse ambiente, maiores as chances de concretizar uma venda.

Além do mais, mantenha sempre o site atualizado, com informações completas sobre os produtos e outras opções de contato.

Utilize e-mail marketing

O e-mail marketing é ótimo para converter novos clientes e também para manter e fidelizar clientes mais antigos. Essa estratégia consiste em enviar materiais informativos e promocionais diretamente para o e-mail do cliente.

Mas, atenção! Sempre consiga a autorização do cliente antes de começar a enviar e-mails para ele. Fique atento também à Lei Geral de Proteção de Dados na hora de construir uma lista de e-mail.

Faça o máximo para conseguir avaliações positivas

Antes de comprar em um novo estabelecimento, muitas pessoas analisam as avaliações que outros clientes dão para a loja na internet. Você compraria algo em uma loja com apenas duas estrelas no Google? Então, o objetivo aqui é conseguir essas boas avaliações.

Após cada venda, de forma cordial, convide o cliente para avaliar o seu negócio no Google, por exemplo. Mas capriche no atendimento para obter avaliações máximas. Com a nota alta, suas vendas aumentarão naturalmente.

Cuidado com a qualidade das suas redes sociais

Quantidade não é qualidade. Manter as redes sociais atualizadas é importante, mas a qualidade dos conteúdos é ainda mais.

Ofereça bons materiais de divulgação para seus clientes, com conteúdos interessantes, relevantes e bem elaborados. Se precisar e tiver condições financeiras, contrate um profissional especializado em mídias sociais para gerir suas redes.

Fique atento também em relação às características de cada rede. Por exemplo, uma postagem no Facebook pode não ser adequada para o Instagram. Nesse caso, talvez você tenha que ajustar o conteúdo dependendo da rede na qual irá postá-lo.

Invista em tráfego pago

Invista uma determinada quantia na veiculação de anúncios em plataformas como Google Ads, Instagram Ads e Facebook Ads.

É possível criar um anúncio dentro das próprias redes sociais ou do Google (se esse for o seu caso). Existem vários métodos para o pagamento dos anúncios. Um dos mais utilizados é o CPC, ou seja, Custo Por Clique.

Nele, você paga por clique, ou seja, quando o usuário clicar no seu anúncio. Se não houver cliques, você não precisa pagar nada. Os anúncios também podem ser personalizados de acordo com seu público-alvo, localidade, faixa etária e outras características.

Então, essas são as melhores formas de alavancar um negócio na internet. Comece a colocar em prática essas dicas hoje mesmo e prepare-se para um boom no seu negócio online.

