Jes Condado se apresenta em São Carlos com o show Blues & Soul

Jes Condado faz no show uma mistura de som moderno com a música dos anos 60s e 70s - Crédito: Danilo Marques

A cantora Jes Condado fará um show gratuito no Sesc São Carlos nesta sexta-feira, 27, a partir das 20h. O espetáculo foi aclamado no último Mississippi Delta Blues Festival (maior festival de blues do Brasil). Também participou do Santos Jazz Festival (Julho 2017), e em 2016 foi parte do Festival Sesc Jazz & Blues (São Paulo), na ocasião abriu os shows de João Donato e Willie Walker (USA). Com o seu show de soul e blues já tocou em várias casas de shows tradicionais de blues e jazz do Brasil.

Jes Condado faz no show uma mistura de som moderno com a música dos anos 60s e 70s. A escolha das músicas e as composições foram influenciadas pelo soul e o blues das grandes expoentes femininas deste gênero musical, como Etta James, Aretha Franklin, Bessie Smith, Big Mamma Thornton e Nina Simone. O figurino e o repertório levam o público à uma viagem ao passado, onde a música ao vivo era a protagonista das noites.

Cada música foi selecionada cuidadosamente e traz uma história que é contada para o público que se interessa e se envolve com a simplicidade, além do cotidiano expresso nas letras, características marcantes do soul, R&B e blues.

NA ESTRADA

Jes também participa de outros projetos musicais, ligados as vertentes da black music, mas também de sua cultura, como o show “Raíces latinas - Latinidades” com o acordeonista Thadeu Romano; o show “Tributo a Nina Simone”; a reconhecida banda “Sexy Jazzy” e a banda “Funk You”, que traz um repertório cheio de groove.

Também tocou em várias casas de shows tradicionais de blues e jazz do Brasil e da Argentina, assim como em reconhecidos festivais, nos quais se destacam:

Festival Quito Blues - agosto 2014, Equador

Festival de Blues Londrina - agosto 2015, PR

Festival Sesc Jazz & Blues, Ribeirão Preto - agosto 2016, SP

Festival Sesc Jazz & Blues, São José do Rio Preto - agosto 2016, SP

Arena Blues Festival, Ribeirão Preto - novembro 2016, SP

Boris Club, Buenos Aires, apresentação do disco “Shades of Blue” - janeiro 2017, Argentina

Circuito de Jazz de Sesc Araraquara - maio 2017, SP

Festival Jazz e Blues Tiradentes - junho 2017, MG

Santos Jazz Festival - Julho 2017, SP

Mississippi Delta Blues Festival - novembro 2017 e novembro 2018, RS

Sesc Santo André Ciclo “Mulheres Compositoras”, Tributo a Nina Simone, março 2018, SP

Jazz B, Tributo a Nina Simone, maio 2018, SP

Blues na Montanha, 2018

--

HOMENAGEM AO REI DO BAIÃO

No feriado de aniversário de São Paulo, o grupo pernambucano Magiluth inicia uma temporada de quatro apresentações no Sesc São Paulo. Começando no quintal do Sesc Ipiranga no dia 25, quarta-feira, às 16h, com o espetáculo Luiz Lua Gonzaga, que celebra a vida e a obra do músico pernambucano. Depois de se apresentar em São Paulo, o grupo fará apresentações também no Sesc São Carlos, na quinta-feira, 26, às 20h; no Sesc Bauru, dia 27, às 20h e por fim, no dia 29, às 17h no Sesc Ribeirão Preto. A entrada é gratuita.

No espetáculo, o grupo Magiluth presta sua homenagem ao grande sanfoneiro, prezando pela descentralização através do teatro de rua para atingir públicos diversos, que não estão necessariamente familiarizados com a teatro. Na peça, os atores do grupo experimentam técnicas como o canto, sendo o primeiro trabalho do grupo que a musicalidade está intensamente presente.

O espetáculo não pretende ser uma simples biografia do Rei do Baião, e sim, ativar questões que estão na sua obra e na memória do nordestino. A história acontece a partir da espera de um grupo de pessoas pela volta de um rei e, de forma não linear divaga, de maneira poética, questões do ser e viver no Nordeste. Luiz Lua Gonzaga é o resultado das pesquisas do grupo Magiluth e de sua identidade com o povo pernambucano expressos em um tributo ao grande Luiz Gonzaga.

Grupo Magiluth

Fundado em 2004 na UFPE, o Grupo Magiluth desenvolve um trabalho continuado de pesquisa e experimentação, tendo sido apontado pela crítica e pela imprensa como um dos mais relevantes grupos teatrais do país. Com nova sede no coração da capital pernambucana, realiza colaborativamente diversas ações nos eixos de pesquisa, criação e formação artística, em constante diálogo com o território em que está inserido. Possui em seu histórico onze espetáculos fundamentados em princípios da criação teatral independente, de realização contínua e com intenso aprofundamento na busca pela qualidade estética. Além disso, o grupo conta com três livros publicados, a realização do Festival Pague Quanto Puder de Artes Integradas e inúmeras performances, intervenções urbanas e oficinas.

Leia Também