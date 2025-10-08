Jardim dos Sonhos realiza 3ª edição da festa “Vamo Pula” neste sábado

A alegria vai tomar conta do Parquinho Jardim dos Sonhos, neste sábado, 11 de outubro, durante a 3ª edição da festa “Vamo Pula”, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontecerá das 14h às 18h, na Rua Franklin Brasiliense, nº 176, e promete uma tarde cheia de diversão, brincadeiras e muita energia positiva.

Organizada por voluntários, a festa já virou tradição no bairro e atrai famílias inteiras. A programação inclui brinquedos, pipoca, algodão doce, cachorro-quente, geladinhos e várias outras surpresas preparadas com carinho para a garotada.

A entrada é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa tarde especial.

Local: Parquinho Jardim dos Sonhos – Rua Franklin Brasiliense, 176

Horário: das 14h às 18h

Entrada gratuita

