quarta, 08 de outubro de 2025
Dia das crianças

Jardim dos Sonhos realiza 3ª edição da festa “Vamo Pula” neste sábado

Evento contará com brinquedos, pipoca, algodão doce, cachorro-quente e muitas surpresas para as crianças

08 Out 2025 - 09h10Por Jessica CR
A alegria vai tomar conta do Parquinho Jardim dos Sonhos, neste sábado, 11 de outubro, durante a 3ª edição da festa “Vamo Pula”, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontecerá das 14h às 18h, na Rua Franklin Brasiliense, nº 176, e promete uma tarde cheia de diversão, brincadeiras e muita energia positiva.

Organizada por voluntários, a festa já virou tradição no bairro e atrai famílias inteiras. A programação inclui brinquedos, pipoca, algodão doce, cachorro-quente, geladinhos e várias outras surpresas preparadas com carinho para a garotada.

A entrada é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa tarde especial.

Local: Parquinho Jardim dos Sonhos – Rua Franklin Brasiliense, 176
Horário: das 14h às 18h
Entrada gratuita

