Janeiro Especial no CDCC terá oficinas, palestras e outras atividades voltadas ao público infanto-juvenil

CDCC São Carlos - Crédito: divulgação

O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) vai oferecer oficinas, palestras e outras atividades voltadas principalmente para o público infanto-juvenil na programação chamada “Janeiro Especial no CDCC/EIC - diversão com ciência e cultura”. O objetivo é despertar o interesse dos jovens para a investigação e a descoberta, por meio da brincadeira e da diversão.

Diferente das “Tardes de Férias” realizadas pelo CDCC nas últimas férias, que tinha duração de uma semana e não necessitava inscrições prévias, dessa vez as atividades ocorrerão no decorrer de três semanas, do dia 8 ao dia 26 de janeiro. Para participar será necessário fazer a inscrição previamente por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados online, a partir do dia 3 de janeiro. Haverá mais de uma sessão de várias atividades, para possibilitar a participação de um número maior de participantes.

Confira abaixo a programação da primeira, segunda e terceira semanas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também