Ítalo faz tributo a Raul Seixas, Cazuza e Legião Urbana neste sábado

Ítalo Clube - Crédito: By Sintegrity - Own work, CC BY-SA 4.0,

O Instituto Cultural Ítalo Brasileiro apresenta neste sábado, 14 de junho, a partir o espetáculo “2 Poetas e 1 Profeta”, com tributo ao Legião Urbana, Tributo a Cazuza e Cover do Raul Seixas. O clube completou 72 anos no dia 14 de março.

O atual presidente do ítalo, José Favoretto, o ex-jogador de futebol e de voleibol, “Zezão”, afirma que o Ítalo prossegue proporcionando lazer aos são-carlenses. “Seguimos com nossos bailes. Estamos tentando trazer grandes atrações. É um dos únicos clubes que continuam fazendo carnaval de salão em piso de taco com muita dificuldades. Mas ainda seguramos a bronca para isso, com Baile dos Dia dos Pai, Dia das Mães, Baile do Vermelho e Branco, do Azul e Branco e etc”, conta ele.

Zezão afirma que o clube continuará na luta para manter eventos. “Temos o maior prazer de agradecer a todos que nos ajudaram em todos estes anos, todos os diretores, funcionários e todos, enfim, que fizeram muito pelo clube. Hoje, 2025, o Ítalo está com a cabeça tranquilo fazendo eventos de sextas a domingos e de sábados os grandes eventos. Já fizemos um em janeiro com três bandas – Vinil 78, Doce Veneno e Grupo Nós, Roupa Nova cover, Bee Gees Cover e etc. Enfim, um evento grande por mês sábado para trazermos não só os associados, mas todo mundo”, conclui ele.

