Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Não se deixe dominar pela insegurança; você está mais amparado do que imagina. Esse obstáculo que vem incomodando já está quase no fim. O melhor que você pode fazer agora é confiar no tempo. Se alguém te feriu, não corra atrás de explicações. A vida se encarrega de colocar as coisas no lugar certo. Algumas revelações mudarão a forma como você vê tudo.

Números da sorte: 48 - 12 - 7 - 56 | Lua Nova em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

A maré está virando, e você começa a sentir o peso das preocupações diminuindo. Aos poucos, sua energia se regenera e sua confiança reaparece. Acredite: você é mais resiliente do que parece. Alguém pode precisar de você, ofereça ajuda com o coração aberto. E se algo inesperado acontecer, tente ver o aprendizado por trás. Afinal, nada é por acaso.

Números da sorte: 24 - 57 - 18 - 9 | Lua Nova em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje é dia de colocar sua força em ação. Mentalize seus desejos com fé: o que é seu está chegando, mesmo que pareça demorado. Não se sobrecarregue com os dilemas dos outros, apoiar é bom, mas até a generosidade precisa de limites. Seja paciente e mantenha a cabeça no lugar. O segredo neste momento está em equilibrar seus sonhos com sua paz interior.

Números da sorte: 23 - 9 - 16 - 38 | Lua Nova em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você não precisa resolver tudo nem carregar o mundo nas costas. Ainda mais que algumas coisas simplesmente não valem o estresse. Dê um tempo, respire, e vá atrás do que te traz leveza. Se estiver se sentindo travado, procure conversar com alguém de confiança, desabafar pode ser libertador. Lembre-se: sempre há uma saída, mesmo nos dias mais nublados.

Números da sorte: 45 - 20 - 19 - 7 | Lua Nova em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje você pode se tornar o confidente de alguém, então leve isso com seriedade. Às vezes, guardar o silêncio é o maior gesto de respeito. Uma proposta vai chamar sua atenção, mas pense duas vezes antes de embarcar — nem tudo que brilha é ouro. Apesar disso, um novo ciclo se aproxima, e ele vem cheio de potencial. Siga sua intuição e não desvie do seu caminho.

Números da sorte: 1 - 48 - 56 - 37 | Lua Nova em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

O sucesso está mais perto do que você imagina, mas ele exige foco e inteligência emocional. Suas ideias estarão afiadas, não subestime seu próprio poder criativo. Ao redor, o clima pode estar um pouco instável, então evite conversas inúteis e distanciamentos forçados. Ficar na sua pode ser a melhor escolha. O silêncio, hoje, é mais poderoso que qualquer argumento.

Números da sorte: 30 - 52 - 49 - 6 | Lua Nova em Câncer.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Se estava esperando um empurrão do Universo, o momento chegou. É hora de sair da zona de conforto e fazer acontecer. Um pequeno passo já será suficiente para destravar o que estava parado. A vida pede mais movimento e quando você se mexe, tudo à sua volta começa a fluir também. Confie: a segurança que você procura está em agir, não em esperar que aconteça.

Números da sorte: 3 - 49 - 28 - 50 | Lua Nova em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Atenção redobrada nas conversas de hoje. Mal-entendidos podem surgir com facilidade, e uma reação impulsiva pode sair mais cara do que imagina. Se o dia pesar, não tente abraçar o mundo: peça ajuda, delegue, respire. Afinal, você não precisa resolver tudo sozinho. Priorize seu bem-estar mental antes de tudo, pois sua paz vale mais que qualquer discussão.

Números da sorte: 36 - 2 - 58 - 43 | Lua Nova em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Evitar confrontos é o melhor caminho hoje. Mesmo que algo te irrite, respire antes de responder. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Mas nem tudo é tensão: uma surpresa boa está no ar. Aquilo que parecia distante pode estar prestes a acontecer. Mantenha o coração leve, o olhar positivo e prepare-se para algo que pode mudar o rumo do seu dia.

Números da sorte: 18 - 53 - 27 - 13 | Lua Nova em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Neste dia, é bom que você seja discreto. Evite se expor ou comentar demais sobre seus planos, o momento pede silêncio estratégico. Apesar de pequenos desafios, a sorte está do seu lado, trabalhando nos bastidores. Cuide da sua energia: um descanso ou boa noite de sono pode fazer milagres. Fique de olho, você pode virar o jogo com uma simples conversa bem colocada.

Números da sorte: 15 - 29 - 8 - 31 | Lua Nova em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Paciência e jogo de cintura vão te salvar hoje. Pode surgir alguém mais difícil de lidar, mas nada que sua diplomacia não resolva. No geral, o astral está leve, com chances de um momento especial surgindo do nada. Mesmo que as emoções oscilem, não se prenda a isso. Continue firme e concentrado no seu caminho, ainda mais que você está indo na direção certa.

Números da sorte: 13 - 59 - 42 - 60 | Lua Nova em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, seu magnetismo estará em alta, as pessoas vão notar sua presença. Use isso com leveza e sabedoria, sem exagerar. Evite emprestar ou se comprometer com promessas que envolvam algo de valor. Alguém próximo pode estar mais sensível, então escolha bem as palavras. Sua escuta atenta pode ser mais importante que qualquer conselho. Gentileza será sua força.

Números da sorte: 21 - 6 - 15 - 49 | Lua Nova em Câncer.

Veja o amor, dinheiro e trabalho do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também