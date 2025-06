Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/06) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Acorde para um novo dia, pois as tristezas estão prestes a se dissipar. Hoje, algo especial acontecerá que fará você perceber que a felicidade está mais próxima do que imagina. Você será o protagonista dessa transformação, então não hesite em assumir o controle da sua vida e mostrar sua força interior.

Números da sorte: 13 - 34 - 47 - 36 | Lua Nova em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Prepare-se para possíveis desentendimentos com pessoas próximas, mas lembre-se de que a flexibilidade é a chave para resolver conflitos. Se você se sentir sobrecarregado, uma ajuda inesperada pode surgir para lhe dar o suporte que tanto precisa. Esteja aberto às concessões e tudo se resolverá.

Números da sorte: 43 - 20 - 45 - 36 | Lua Nova em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

É o momento de colocar os pés no chão e agir em direção aos seus objetivos. O sucesso está ao seu alcance, e você logo perceberá a força e a ajuda que os seres de luz estão lhe proporcionando. As energias positivas estão se intensificando, e você sentirá uma mudança favorável em sua vida.

Números da sorte: 15 - 36 - 8 – 57 | Lua Nova em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Embora você possa enfrentar um desafio logo pela manhã, não se preocupe, pois a solução se tornará clara rapidamente. Com um novo ânimo, você encarará essa tarefa com entusiasmo e alcançará o sucesso. Este é o momento ideal para cuidar da sua saúde, então, se você relaxou um pouco, prepare-se para as boas mudanças que estão por vir.

Números da sorte: 48 – 9 - 52 - 10 | Lua Nova em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, a sorte estará ao seu lado, trazendo uma boa notícia que certamente iluminará seu dia. Prepare-se para um aumento nos compromissos, pois sua vida está prestes a ganhar ritmo. Aproveite essa fase ativa, pois ela pode abrir portas para oportunidades financeiras promissoras.

Números da sorte: 37 - 49 - 6 - 51 | Lua Nova em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

É importante lembrar que você não deve se sobrecarregar com expectativas irreais. À noite, reserve um tempo para relaxar e simplesmente descansar, sem se preocupar com tarefas. Esse momento de pausa é essencial e, ao incluir exercícios leves na sua rotina, você se sentirá mais leve e energizado.

Números da sorte: 42 - 41 - 32 - 10 | Lua Nova em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Ao deixar para trás o que não lhe serve mais, você poderá se deparar com novas e emocionantes possibilidades. Uma viagem pode estar a caminho, e você se verá se preparando rapidamente para essa aventura. Confie que tudo se desenrolará de forma positiva e que você não se arrependerá dessa escolha.

Números da sorte: 29 - 27 - 56 - 13 | Lua Nova em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O dia é propício para resolver questões que têm lhe incomodado. Após uma manhã um pouco tumultuada, a tarde trará uma atmosfera mais tranquila e favorável. Este pode ser o momento de uma mudança significativa, e, mesmo que isso cause um certo alvoroço, o resultado será positivo e transformador.

Números da sorte: 27 - 35 - 18 - 29 | Lua Nova em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Se você tem sentido que sua vida entrou em uma rotina monótona, este é o momento ideal para buscar novas experiências que tragam mais emoção ao seu dia a dia. Retomar uma atividade que já lhe proporcionou alegria pode ser a chave para elevar seu humor e estimular a criatividade. Prepare-se, pois a noite promete ser cheia de boas vibrações e felicidade.

Números da sorte: 35 – 46 - 7 - 38 | Lua Nova em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, uma situação mais do que interessante pode surgir para você se livrar de alguns incômodos que têm atrasado seu progresso. É um dia em que você pode se ver lidando com várias tarefas simultaneamente, sem a possibilidade de procrastinar. O horóscopo sugere que você iniciará atividade que trará benefícios tanto físicos quanto materiais.

Números da sorte: 14 - 46 - 13 - 27 | Lua Nova em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A partir de hoje, você pode começar a relaxar, pois as dificuldades que o incomodavam estão se dissipando. Com isso, o bom humor e a serenidade estarão mais presentes em sua vida. Prepare-se para surpresas agradáveis, pois uma descoberta inesperada pode abrir portas para algo que sempre despertou seu interesse.

Números da sorte: 45 – 26 - 57 - 19 | Lua Nova em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Este será um dia auspicioso para sua vida pessoal, e você encontrará apoio para avançar nas questões que mais precisa resolver. É um bom momento para realizar pequenas compras essenciais, mas evite exageros. À noite, você poderá resolver algumas pendências em casa e, possivelmente, receberá uma visita inesperada que trará alegria ao seu coração.

Números da sorte: 46 - 8 - 31 - 26 | Lua Nova em Câncer.

Fonte: Horóscopo Sideral

