Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries (21/03 - 20/04)



Notícias positivas na área financeira. Você encontrará soluções originais e poderá firmar um negócio em outra localidade ou decidir uma viagem. Apesar de inseguranças sobre os caminhos a seguir, Vênus e Mercúrio em seu signo trarão boas propostas e possibilidade de acordo. Mude padrões e reformule valores.

Touro (21/04 - 20/05)

Surpresas e novidades com a passagem do Sol por Urano em seu signo. Você poderá produzir uma verdadeira revolução em sua vida. Ótimo para decidir mudanças e iniciar um projeto inovador. Autonomia e liberdade serão chaves de sucesso. Impulsione um empreendimento financeiro. Amor em tempo de espera.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Desfrute de mais liberdade interna e movimente a vida social. Emoções fortes e prazer darão sabor à vida íntima. Aproveite a inspiração do amor para abrir uma porta importante na carreira. Você contará com a confiança do chefe ou de parceiros profissionais para acolher as necessidades da equipe. Dinheiro estável.



Câncer (21/06 - 22/07)

Comece um tratamento ou esporte e aumente sua motivação no trabalho. Os encontros de hoje abrirão portas para o futuro. Determine novos objetivos e direcione o plano de carreira. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Momento também de esclarecer expectativas amorosas. Amizades diferentes à vista!

Leão (23/07 - 22/08)

Revoluções na carreira! Talvez você tenha uma ideia genial ou receba uma proposta imperdível que mudará seu futuro. O sucesso virá de inovações. Surpreenda com o lançamento de um projeto criativo ou com papel profissional diferente. Conexões com estrangeiros incentivarão viagens. Proximidade com os filhos. Amor em alta.

Virgem (23/08- 22/09)

Convite inesperado de viagem favorecerá o amor. Se o plano for morar fora ou mudar para uma casa mais gostosa, você poderá se surpreender com as oportunidades que surgirão. Confie nos sentimentos e assuma novos desafios com confiança. Haverá chances de um reencontro resultar em casamento.



Libra (23/09 - 22/10)

Notícias surpreendentes, plano de estudos ou resposta positiva numa negociação de trabalho acelerarão mudanças de comportamento e estilo de vida. As conversas de hoje abrirão sua cabeça e trarão mais confiança em novas relações. Adquira conhecimentos e conquiste um território diferente. Comunicações abertas!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mude seus conceitos sobre o amor e renove os sentimentos. A passagem do Sol por Urano trará surpresas gostosas e encontro especial. Alguém balançará suas estruturas e falará direto ao coração. Discuta ideias e fortaleça parcerias de trabalho. Haverá mais abertura para mudanças e novos projetos.



Sagitário (22/11 - 21/12)

Novidades no trabalho! Proposta inesperada virá ao encontro dos sonhos. Negocie valores de um contrato e resolva seu problema financeiro. Atividade bem remunerada e entusiasmo nas novas relações imprimirão cores vibrantes no seu dia. Filhos precisarão de direção. Esclareça valores. Amor com mais paixão.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Emoções fortes num encontro surpreendente. Você poderá se apaixonar instantaneamente ou comemorar uma vitória no casamento. Com a Lua em seu signo, valerá cuidar da beleza e das necessidades pessoais. Ótimo momento para iniciar um trabalho e enriquecer seu cotidiano com atividades diferentes.



Aquário (21/01 - 19/02)

Diminua o ritmo no trabalho e dê mais espaço aos sonhos. A passagem do Sol por Urano favorecerá reforma ou mudança de casa. Decida detalhes, pesquise opções e visualize soluções. O dia parecerá um tanto confuso. Cuidado com atrasos e esquecimentos. Talvez você precise reagendar uma reunião ou esclarecer um contrato.



Peixes (20/02 - 20/03)

Informações preciosas surgirão por acaso. Aproveite uma oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Você poderá conquistar uma promoção ou firmar novo contrato de trabalho. Sucesso e visibilidade na carreira! Ótimo dia para apresentação pública.

