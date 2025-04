Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/02) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Agora e nos próximos dias você precisa prestar mais atenção aos eventos e cenários dos seus sonhos. Você pode receber informações intuitivas que o ajudarão a resolver as coisas da sua vida. Sua felicidade dependerá mais da sua atitude mental, daquilo que é capaz de fazer por conta própria do que das circunstâncias ao seu redor.

Números da sorte: 43 - 53 - 51 - 24 - 55 - 39

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

De acordo com a energia celestial, hoje você estará em um astral filosófico. Você vai pensar na direção em que sua vida está indo e se perguntará se está no caminho certo, vai querer resolver as coisas em um nível superior para obter uma melhor perspectiva. Ao menos hoje, durante umas horas, tente se proteger de tudo que é negativo que vem de fora.

Números da sorte: 52 - 11 - 4 - 27 - 44 - 7

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Procure por aquelas coisas que falem à sua alma, essa parte mais sutil que está dentro de você e que facilitam sua tranquilidade. Hoje não se exija mais do que você pode entregar, isso prejudicaria seu estado de ânimo. A previsão para a maior parte do dia de hoje é boa, em geral desfrutará de um humor agradável ao longo desta jornada.

Números da sorte: 9 - 37 - 33 - 54 - 10 - 35

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Você não terá problemas que o impeçam de aproveitar o dia com plenitude. Hoje é um dia perfeito para você recomeçar aqueles projetos pessoais que ficaram esquecidos. Mesmo que pareçam um pouco cansativos, pense na alegria de completá-los e na serenidade que surge ao não ter pendências. Use essa chance para avançar e alcançar essa paz interior tão desejada.

Números da sorte: 44 - 23 - 35 - 60 - 17 - 59

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

É possível que seus níveis de estresse comecem a diminuir desde cedo. Hoje marca um momento de mudança e renovação em sua vida. Você está prestes a se desvincular de relações prejudiciais que o prenderam ao passado, afastando-se de influências negativas que impactaram sua trajetória. Prepare-se para receber surpresas que podem aparecer em seu dia.

Números da sorte: 23 - 54 - 40 - 35 - 18 - 30

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Durante a maior parte deste dia seu senso de intuição estará bastante poderoso. Hoje, você pode se deparar com alguns desafios que podem te deixar um pouco confuso. Fique atento às mensagens que o universo está te transmitindo, pois nada disso é impossível de superar. Você já passou por situações parecidas e conseguiu se reerguer, então não será diferente desta vez.

Números da sorte: 10 - 52 - 9 - 23 - 28 - 12

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Você terá alguns poderes psíquicos e hoje é possível que receba algumas impressões importantes. Hoje é um dia perfeito para reatar laços com aquelas pessoas queridas que estão longe. Compartilhar momentos com quem você ama trará alegria e serenidade, além de reforçar o quanto você é valorizado. Essa conexão certamente aquecerá seu coração.

Números da sorte: 48 - 22 - 23 - 19 - 31 - 45

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Talvez você sinta algo de positivo que está prestes a acontecer em sua vida. Você saberá como direcionar seus passos para alcançar tanto o que procura. Liberte-se das amarras que não se alinham com a sua vida atual, principalmente no que toca aos seus desejos. Evite se deixar levar por preocupações com pequenos detalhes, pois eles não são o foco neste momento.

Números da sorte: 49 - 15 - 2 - 1 - 50 - 29

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje se mostra como um ótimo dia para você, suas emoções estarão em alta e sob controle, dando prazer e alegria. Prepare-se para um novo capítulo em sua vida, pois a felicidade está ao seu alcance. Aproveite este dia para se voltar para dentro. É um momento ideal para descobrir habilidades ocultas e estar aberto às orientações dos seus guias espirituais.

Números da sorte: 16 - 41 - 9 - 46 - 33 - 57

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Dedique-se ao que mais gosta e aproveite o dia para resolver certos assuntos pessoais que estão pendentes. Transformar-se em uma versão aprimorada de si mesma é um caminho que pode restaurar a sensação de bem-estar que você já experimentou. O mais interessante é que essa transformação está sob seu controle; Que tal iniciar essa jornada agora?

Números da sorte: 15 - 2 - 30 - 33 - 18 - 51

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Será um dia em que desfrutará a vida e todas as pessoas ao seu redor. Será grato por tudo o que o universo lhe oferece e pelo que você consegue capturar. Talvez você note uma diminuição na sua energia, o que pode torná-lo mais suscetível, tanto no aspecto físico quanto no mental. Seu bem-estar está conectado às suas emoções e aos vínculos que você cultiva.

Números da sorte: 57 - 25 - 20 - 5 - 16 - 60

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você pode entender o que alguém tem em mente sem dizer uma única palavra. A energia astral deste dia aumenta sua sensibilidade. Preste atenção aos eventos e cenários que surgem em seus sonhos, pois eles podem oferecer insights importantes. Essas percepções intuitivas podem ser fundamentais para solucionar problemas em sua vida.

Números da sorte: 13 - 14 - 36 - 6 - 41 - 12

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

Fonte: Horóscopo Sideral

