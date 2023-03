Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

O hoje e o amanhã podem ser esclarecedores, querido Áries, e a resolução de problemas com a família, a casa e o dinheiro é notavelmente criativa. As peças de um quebra-cabeça parecem se unir e você vê algo mais claramente. Discussões sobre estratégias com outras pessoas de confiança podem levá-lo adiante, e sua intuição funciona poderosamente para você. Nem sempre é fácil colocar seus pensamentos em ordem em alguns pontos, mas é revelador quando eles se juntam! Com parcerias e relacionamentos próximos, você pode experimentar uma grande esperança. A Lua transita seu setor de trabalho e saúde o dia todo, estimulando a necessidade de ordem e organização.

Touro

Hoje é adequado para o pensamento criativo e para colocar sua perspectiva e ponto de vista únicos em bom uso, querido Touro. Às vezes, as distrações podem impedir que você chegue a uma conclusão, mas não abandone o processo criativo, pois os desafios ao seu pensamento podem ajudá-lo a pensar com mais clareza. Você tende a atrair pessoas interessantes para sua órbita agora, principalmente devido ao seu ponto de vista interessante. Um desacordo pode levar a uma linha de pensamento excitante, por exemplo. Novas ideias e planos energizam você. Também é mais fácil ver os benefícios e oportunidades em torno de seu trabalho, deveres e objetivos de saúde.



Gêmeos

O progresso está em foco hoje e amanhã, querido Gêmeos, mas pode haver alguma confiança vacilante para que as ideias não saiam do papel até amanhã. Pode haver excelentes ideias e insights se formando, principalmente sobre relacionamentos, atividades criativas e planos de vida ou carreira, mas dificuldades em juntar tudo. Você está pensando fora da caixa sobre questões financeiras, o que pode beneficiá-lo muito. Analisar padrões passados pode ajudá-lo a tomar melhores decisões. Também é mais fácil do que o normal entrar em contato com suas prioridades atuais. Ainda assim, provavelmente é melhor evitar focar muito estreitamente e manter algumas de suas opções em aberto.

Câncer

Este pode ser um dia de ideias, querido Câncer, embora possa ser mais difícil juntar tudo em um todo coeso até amanhã. É um momento para apresentar ideias novas e empolgantes e se sentir empolgado com um plano, projeto ou empreendimento de grupo de longo prazo. Uma amizade pode entrar em foco, inspirando você. Novas ideias, sonhos e possibilidades inventivas podem aparecer com força agora. Você está indo contra a corrente de algumas maneiras hoje, mas não parece encontrar obstáculos. Embora a Lua em seu setor de comunicação hoje encoraje seu desejo de engajamento mental, também é um momento forte para trazer mais harmonia e calor à sua vida pessoal.

Leão

Enquanto a Lua de hoje incentiva mais atenção ao conforto e estabilidade, querido Leão, sua mente está especialmente ativa. Você pode sentir uma sensação de renovação ou liberação criativa e pode querer se libertar de um problema, segredo ou assunto passado. Há uma boa energia para o pensamento inovador sobre negócios ou metas de longo prazo. Desenvolvimentos e melhorias interessantes podem estar relacionados à sua carreira, reputação ou planos de vida. Ao mesmo tempo, você está entrando em contato com outras pessoas ou satisfazendo seus interesses pessoais com mais frequência, às vezes até o ponto de distração! É um momento geralmente excelente para se comunicar com mais calor e se conectar com sucesso.



Virgem

A Lua passa o dia em seu signo, envolvendo suas emoções e trazendo mais cor à sua vida, querido Virgem. Pode haver um entendimento sutil entre você e um parceiro ou alguém especial hoje que faz você se sentir valorizado e respeitado. Uma boa compra ou um movimento de negócios inteligente pode figurar fortemente agora. Com os trânsitos atuais, você tende a manter suas ideias e seguir seu próprio caminho com elas. Embora você nem sempre concorde com os outros hoje, o discurso ou debate pode ser interessante. Você pode se sentir mais entusiasmado com um projeto de escrita ou aprendizado, e isso parece elevar seu espírito e mantê-lo engajado.

Libra

Trabalho ou negócios podem dar certo se você aplicar o pensamento não tradicional a eles hoje, querido Libra. A vontade de inovar é forte. A análise de padrões, particularmente relacionados a negócios e finanças, pode ajudá-lo a pensar em métodos novos e aprimorados. Você também pode achar bastante natural se conectar com seus sonhos e ideais. O trânsito da Lua durante todo o dia em seu setor de privacidade pode atrasá-lo um pouco. Com essa influência, você fica especialmente ciente de quaisquer tendências de sobrecarga em um nível emocional. Este trânsito encoraja você a restaurar sua energia. Pensamentos dispersos mais tarde hoje podem levar a estresse indevido, então tente priorizar.

Escorpião

Uma ideia pode inspirá-lo e desencadear interessantes tangentes de pensamento hoje, querido Escorpião. Pode haver benefícios inesperados vindos de uma conexão ou parceria remota. Você precisa dessa faísca extra agora. A Lua de hoje encoraja a encontrar algum tempo para o prazer pessoal. Pode haver alguma atenção dividida ou desacordo sobre os planos, mas é provável que você descubra algumas ideias e atitudes especialmente inventivas ou positivas por meio de suas interações. Promover suas ideias pode prosperar, pois você é inteligente e captura rapidamente a atenção das pessoas. Pode haver eloquência em sua auto-expressão, mas você também é franco. Você tem muita força espiritual para usar.



Sagitário

A colocação da Lua no topo do seu mapa coloca você em posição de liderar ou assumir o controle hoje, querido Sagitário. Você investe mais energia e pensamento em suas responsabilidades, metas ou desempenho. As influências de hoje também o desafiam a deixar de lado padrões familiares de pensamento e criar novos! Pensamento obsoleto e a mesma velha rotina precisam desaparecer. Mesmo que você discorde dos outros em alguns pontos, certamente está encontrando coisas para estimular sua mente. É um ótimo momento para pesquisa, trabalho e assuntos de saúde. O trabalho mecânico e mental pode prosperar, e as comunicações tendem a ser poderosas.

Capricórnio

O trânsito da Lua durante todo o dia em seu setor espiritual o inspira a mudar suas “configurações” ou rotina habituais, querido Capricórnio, ajudando você a ver sua vida um pouco diferente, e pode ser revigorante. Hoje também pode ser libertador de outras maneiras, especialmente nos níveis mentais. Você é curioso e mentalmente engajado, e está tendo ótimas ideias, especialmente se você colocar sua cabeça junto com alguém. É um bom momento para gerar ideias ou resolver um problema que abre caminho para novas direções. Você reconhece padrões e junta as peças do quebra-cabeça mental hoje, embora isso provavelmente aconteça depois de algumas tentativas e erros. Trocar ideias de outra pessoa pode ajudar, assim como colocar a caneta no papel ou digitar seus pensamentos – verbalizar dessa maneira pode levar a uma melhor tomada de decisão.

Aquário

Sua mente está trabalhando horas extras pensando em novas ideias, querido Aquário. Você reconhece padrões e esse processo ajuda a tornar a tomada de decisões mais natural. Você pode se sentir mais livre na auto-expressão e um pouco mais corajoso em um nível mental – você está seguindo seu próprio caminho com suas ideias sobre a melhor forma de abordar assuntos relacionados a romance, diversão, entretenimento, arte e crianças. O aumento da fé em sua capacidade criativa e talentos é forte. A Lua passa o dia em seu setor de intimidade, no entanto, e embora diversificar e desapegar seja divertido e instrutivo, esse trânsito da Lua pode parecer um forte chamado para se especializar ou concentrar suas energias.



Peixes

Você não tem medo de seguir seus instintos hoje, querido Peixes, e essa confiança interior é atraente. Resolver um mistério ou quebra-cabeça pode ser uma forte figura agora. As energias de hoje são fortes para a expressão criativa, e ver os padrões do passado pode ajudar a trazer perspectiva para seus projetos e empreendimentos. Sua mente é rápida, embora não seja muito fácil se concentrar agora. Encontrar um novo desafio de aprendizado ou um foco especial para aprimorar sua capacidade de se aplicar pode ser útil. Novas ideias inspiram atitudes aprimoradas em relação aos seus empreendimentos ou problemas. Você está ansioso por crescimento e mudança, e compartilhar ideias com um amigo próximo ou parceiro pode ser estimulante.

