Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sob a influência ardente de Marte, você conquista confiança ao romper rotinas estagnadas. Energize seu fogo interior com esportes ao ar livre e cultive amizades que elevam sua vibração. Equilibre mente e corpo para manifestar um futuro radiante, evitando sombras negativas que bloqueiam seu brilho...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje, Vênus em harmonia com a Lua nutre sua estabilidade, convidando-o(a) a relaxar em uma saída revigorante que fortalece a autoconfiança terrena. Fuja da rotina com alguma atividade física e companhia amiga. Veja o futuro com otimismo para dissipar negatividade e abraçar lazer...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Mercúrio dançando no cosmos desperta sua mente curiosa: equilibre intelecto e movimento físico para sair e recarregar confiança no amanhã. Recuse rotinas chatas com atividades leves e amigos estimulantes. Adote visão positiva para banir o negativo e inserir lazer nos intervalos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A Lua em seu domicílio impulsiona saídas relaxantes que nutrem autoconfiança e fé no futuro intuitivo. Equilibre reflexões internas com exercícios suaves e abraços de amigos leais, evitando armadilhas rotineiras. Infunda positividade para transformar descansos em puro deleite...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje é bom para desfrutar o dia analisando seu caminho com orgulho régio aproveitando a energia do Sol. Valorize aliados fiéis e avance sem freios se o fluxo for positivo. Elabore rotinas ativas que equilibrem seu brilho, liberando erros passados para voar na imaginação criativa...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Mercúrio em tom positivo alinha perfeição prática: examine passos diários com clareza analítica e honre quem o apoia incondicionalmente. Construa rotinas equilibradas para atividade fluida, ignorando culpas antigas e abraçando o presente imaginativo. Seja firme nas mudanças essenciais...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Vênus harmoniza relações neste dia: aproveite para avaliar trajetórias com equilíbrio, priorizando quem soma à sua jornada. Crie rotinas ativas que liberem ansiedades passadas, voando na imaginação para felicidade relacional. Confie em si para desejos firmes, deixando para trás quem drena...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Plutão intensifica seu signo: desfrute analisando caminhos profundos, valorizando lealdades verdadeiras e rompendo o que obstrui. Estruture rotinas transformadoras, soltando manias antigas para imaginação regeneradora. Materialize desejos com firmeza plutoniana...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Júpiter expande sua autoestima: decrete sua vontade com garra, programando o destino ao amar e confiar em si. Atente aos sinais estelares para passos precisos, revelando a sua superioridade. Veja positivos em todos os ângulos, capturando energia contagiante diária para clareza no caminho...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Saturno estrutura seus pensamentos: aprenda a decretar vontades firmes, confiando em si para programar destinos elevados. Revele superioridade atendo sinais cósmicos com disciplina. Analise pontos positivos tornando energia contagiante para bem-estar receptivo...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Urano ilumina seu céu: programe o destino decretando vontades inovadoras, amando-se para superioridade revelada. Organize seu futuro com passos visionários. Contemple sinais positivos em tudo que fizer, espalhando energia contagiante diária. Receba oportunidades com sorriso restaurador...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Netuno dissolve ilusões e deixa tudo mais real: decrete vontades, confiando no amor-próprio para destino programado e superioridade fluida. Ouça sinais sutis do cosmos. Veja maravilhas positivas na sua vida, clareando caminhos com energia contagiante. Sorria para oportunidades receptivas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

