Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/02) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Oportunidades agradáveis virão até você. Não as deixe passar. Você vai começar a se sentir cansado, tome cuidado com movimentos bruscos. Você deve desacelerar fisicamente.

Touro

Você se relacionará melhor com as pessoas que o rodeiam. Você receberá uma boa notícia pelo correio. O espírito de otimismo que prevalece é o que lhe dá um desejo de escapar, levando-o a excessos perigosos, especialmente na parte muscular.

Gêmeos

Você está se movimentando para resolver algumas questões urgentes. Sua eficiência hoje é assustadora! Você precisa de equilíbrio em todas as áreas, física e mental. Realize atividades de relaxamento para ficar em sintonia com seu corpo.

Câncer

Você está no centro do palco e não terá problemas para persuadir os outros a trabalharem com você. Evite discussões tempestuosas, que sugam sua energia. Você vai ganhar, não duvide.

Leão

A sinceridade de suas propostas fará com que você ganhe apoio das pessoas ao seu redor e você será capaz de defender sua causa com muita força. Você terá a necessária autoconfiança para cumprir suas obrigações, mas seria bom se desprender mentalmente.

Virgem

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar decisões precipitadas. Seja objetivo em suas escolhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre por alguns dias para diminuir a tensão psicológica. Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

Libra

Você vai se preparar para responder as questões urgentes, sem hesitação ou rodeios. A relativa calma que reina atualmente permite que você reveja seus problemas de saúde em geral de maneira extremamente favorável. Não se segure.

Escorpião

Você terá todo o prazer em fazer comentários cínicos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. Você está em sintonia com seu ambiente e não há obstáculos à vista, já que você vai ter uma abordagem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Sagitário

Você não terá problemas para se afirmar e pôr fim a relacionamentos doentios, sem arrependimentos! Você está mostrando mais sensatez no seu gasto de energia hoje e está começando a restabelecer um equilíbrio maior.

Capricórnio

Os conflitos que estão acontecendo não vão atingir você e você vai ser o único a suavizá-los. Muito bem! O contato humano será a melhor forma de acalmar sua mente.

Aquário

Você vai perceber que estava certo de ser insistente com uma pessoa em particular. Seu estado de ânimo está melhorando e está mantendo sua vitalidade em um nível aceitável. Faça algum exercício!

Peixes

Você vai ser capaz de finalizar um projeto financeiro ligado a uma compra importante. Um impulso de energia está reforçando a sua energia básica. Você tem maior resistência e está mais inclinado para focar, em especial, no essencial.

Leia Também