Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você estará em um estado de espírito alegre, mas pronto para mover montanhas! Compense o tempo perdido! A apatia que você está sentindo faz parte do sentimento de assédio, especialmente na parte física. Dê uma trégua!.

Touro

Este será um dia muita dinâmico. Você tem mil e uma coisas para fazer. Se concentre nas coisas mais importantes para evitar exageros. Você será mais eficaz se fizer as coisas mais devagar. Beber líquidos regularmente irá ajudá-lo a manter seus níveis de energia.

Gêmeos

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, consolidando as coisas com as pessoas ao seu redor e coloque suas cartas na mesa. Você vai estar em excelente forma em geral. Preste atenção no que você come e isso vai aumentar seus níveis de energia.

Câncer

A influência das suas convicções serão comunicativas, expresse o que sente abertamente. Pode ser necessário repensar a sua dieta – não coma mais do que precisa.

Leão

Você vai ser mais tático do que o habitual e as pessoas confiam em você, então não abuse dessa confiança. Momentos de relaxamento permitirão que você descanse, você precisa disso. Encontre distração nas artes, nos shows, etc.

Virgem

Hoje é o dia ideal para fazer a viagem que você vem adiando há muito tempo! Não se mate tentando persuadir os outros e deixe seus detratores falarem ou eles vão esgotar a o se estado de ânimo.

Libra

Você vai se esforçar para preparar melhor o seu entorno. Você precisa resolver suas coisas. Não se afunde em suas emoções, isso lhe suga energia. Você precisa falar abertamente para levantar sua moral.

Escorpião

Mudanças de humor vão segui-lo hoje. Você vai insistir em levar as coisas a sério, mas não vá muito longe. Sua dieta é culpada por eventuais problemas estomacais que você está sentindo – seja mais sensato!.

Sagitário

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Capricórnio

Você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior equilíbrio na sua vida. A sensação de cansaço lhe dá uma pista: uma noite tranquila seria o ideal, descanse na sua própria casa.

Aquário

Não tente ser algo que você não é. Seja verdadeiro, sem falsos pretextos. Você será capaz de acompanhar o ritmo imposto indiretamente a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil lhe dará energia.

Peixes

Não tem sentido pedir para você fazer grandes esforços hoje. Não comece as coisas sem ter a certeza de que vai ser capaz de terminá-las! A influência de Mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a irritação que você sente por dentro.

