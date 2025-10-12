Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Preste atenção nas palavras daquela pessoa que tenta te orientar neste momento cósmico, mesmo que, a princípio, sua essência não ressoe com o que ela transmite. Ariano(a) com Júpiter favorecendo seu signo, a partir das 14h você sentirá a força da positividade dissipar os desafios que pareciam imensos. Sua sorte oscila entre a proteção estelar e o crescimento interior, abrindo caminhos se você confiar no fluxo astral do dia.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A confiança é seu escudo hoje, nobre signo de Touro, e Marte reforça essa energia entre 16h e 18h, tornando seu julgamento mais aguçado. Cuidado com gestos aparentemente inocentes, como presentes inesperados ou favores não pedidos, pois sua sorte pede discernimento para evitar armadilhas. Evite o excesso de confiança e mantenha sua intuição emocional sempre ligada.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Para a conexão familiar, a perseverança será sua aliada sideral, com a Lua iluminando a compreensão por volta do meio-dia. Sua paciência ganha força planetária, necessária para superar os impasses com aquele parente desafiador. Geminiano(a), o universo indica sorte moderada, mas com potencial crescente se usar o tempo a seu favor e cultivar a calma na comunicação.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Câncer, a intuição toma o centro do palco, guiada por Netuno em aspecto favorável entre 10h e 12h. Siga sua luz interior para desvendar as verdades ocultas que surgem no dia. Com uma grande serenidade como amiga, sua sorte brilha forte e propicia ideias preciosas que podem transformar dúvidas em clareza, abrindo portas energéticas para o seu crescimento pessoal. Hoje também é dia de relaxar. Tome um tempo para si mesmo(a).

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje é dia de proteger seus segredos, sob a proteção de Saturno. Leonino(a), evite usar outras pessoas como meio para desvendar suas vidas ocultas e mantenha prudência ao compartilhar bens ou confiança, sobretudo entre 15h e 17h, quando energias externas podem se intensificar. Sua sorte pede discrição — confiança é moeda valiosa nesta jornada astral.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Virgem, se algumas provocarem a sua paciência, sua melhor resposta será a indiferença astrológica. A energia de Vênus lhe concede paz interior, especialmente entre 13h e 15h, para não se deixar envolver em discussões. Essa postura protege sua mente e coração, preservando uma sorte estável que fortalece relações honestas e construtivas ao seu redor. Hoje é bom para se concentrar no seu bem-estar.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Se desejar persuadir ou manifestar, aja com coragem sob a influência de Mercúrio em destaque entre 11h e 13h. Desconfie dos elogios superficiais libriano(a), pois as críticas sinceras serão seu verdadeiro guia no mapa do dia. Sua sorte é favorável para quem valoriza a autenticidade, pois ilusões são sombras passageiras que só detraem do seu brilho. Aproveite para se conectar com pessoas que gosta.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Busque a harmonia no lar Escorpião, especialmente neste ciclo lunar que favorece a reconciliação a partir das 9h. Respire fundo diante de provocações familiares e lembre-se do amor enraizado nas relações que te sustentam. Afinal, sua sorte se manifesta na capacidade de transformar desafios em crescimento emocional, fortalecendo vínculos com paciência e compreensão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Valorize quem está ao seu lado, sabendo que imperfeições existem em todos os mapas astrais. Sagitário, neste dia, sob a influência das estrelas, o momento é ideal para cuidar do seu bem-estar e cultivar a leveza no convívio. A sorte do dia favorece a empatia e o autocuidado, ingredientes essenciais para a harmonia pessoal e social. Faça algo que encha a sua alma de tranquilidade e alegria.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Se deseja mais atenção dos amigos ou familiares Capricórnio, lembre-se que o respeito e a empatia são as pedras angulares da conexão sincera. Entre 14h e 16h, o sol brilha para sua bondade, atraindo admiradores de sua luz única. Esta energia amplifica sua sorte social, despertando admiração e fortalecendo laços pela genuinidade e cuidado com o próximo

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Emoções adormecidas emergirão com força, revelando-se oportunidades para a evolução pessoal sob a energia intensa da Lua Cheia, sendo mais bem aproveitada entre 18h e 20h. Aquário, evite fofocas, principalmente sobre a vida alheia, para não desgastar seus laços afetivos. A sorte no dia favorece quem mantém o foco na transparência emocional e na elevação espiritual.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje deixe de lado ou evite os discursos sobre problemas que sugam sua energia mental, pois Mercúrio aconselha moderação nas palavras. Peixes, com empatia e compreensão, você encontrará maneiras astrais de lidar com pessoas desafiadoras, especialmente entre 10h e 12h. Sua sorte cresce na medida em que escolhe a paz interna e o equilíbrio para superar obstáculos.

