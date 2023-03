Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Esporte, trilha, caminhada no parque e atividades ao ar livre poderão ser programas divertidos neste sábado, que será animado na companhia dos filhos, do par ou de pessoas queridas. O coração falará mais alto. Tudo aberto também para conhecer gente interessante e até para se apaixonar novamente. Solte a criatividade e curta as coisas boas da vida!

Touro

Momentos carinhosos em família ou o sossego do lar recarregarão as baterias neste sábado, que trará lembranças gostosas e sentimentos generosos. Aproveite para arrumar a casa e imprimir energias positivas ao seu redor. Flores, aromas e toques delicados na decoração deixarão seus espaços mais aconchegantes. A vida social continuará movimentada. Troque ideias com amigos.

Gêmeos

Aproveite este sábado para circular, encontrar amigos, conferir novos lugares e descobrir tendências. Ideias criativas e novidades não faltarão hoje, dia bom para fazer amizades num novo grupo e expandir sua rede social. O Sol ilumina o futuro. Conte com o sucesso dos empreendimentos e mais mobilidade. Companheirismo no amor!



Câncer

Carreira e assuntos financeiros continuarão em destaque neste sábado, que trará visão de futuro e boas notícias. Planeje compras e novos investimentos. O foco nos estudos ou numa viagem especial pedirá organização dos seus recursos e planejamento do orçamento. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Encontre novas motivações e dê um sentido maior à vida.

Leão

O sábado será gostoso para viajar ou planejar novos rumos e dar créditos aos sonhos. Com Lua em seu signo, cuidar da imagem e das necessidades pessoais será prioridade. Conexões com pessoas queridas de longe esquentarão o coração. Aposte em maior abertura social, entre num novo grupo ou explore outros ambientes. Aproveite esta fase para decidir mudanças.

Virgem

Relaxe, durma mais, busque privacidade e restaure suas energias. O sábado convidará à intimidade. Troque confidências com alguém especial, compartilhe os sonhos e visualize as mudanças que deseja. Os sonhos darão dicas preciosas dos caminhos a seguir. Convite de viagem ou de participação num evento poderá alterar planos. Casamento em alta!

Libra

A vida social ficará mais gostosa, com novas amizades e trocas motivadoras. Aproveite o sábado para ampliar relações e planejar novas atividades. O prazer estará nas coisas simples nesta fase. Organize ideias, crie estratégias de trabalho, reformule a rotina e fortaleça a saúde. Lua e Vênus trarão harmonia nos relacionamentos e confiança no amor. Faça boas escolhas!

Escorpião

Novos planos para o futuro e oportunidade de trabalho manterão o astral em alta. O sábado trará novidades de parceiros e harmonia nos relacionamentos. Espere por uma proposta profissional atraente que poderá chegar de repente e apontar um caminho inovador na carreira. Ideias brilhantes e criativas para novos projetos não faltarão hoje. Renove os sentimentos!

Sagitário

Convite de viagem ou de atividade em outra localidade animará o clima. O sábado trará empolgação com um novo projeto e resgates do passado. Realize um velho sonho, fortaleça raízes e valorize sua origem. Encontrar seu lugar e viver com mais conforto e segurança serão metas nesta fase. Organize seus espaços e elimine pendências do passado.

Capricórnio

Curta um sábado agradável na companhia da família ou de alguém especial. Mudanças, decisões de vida e novos caminhos ficarão mais claros. Troque confidências e crie planos a dois no amor. Este momento será positivo para renovar os sentimentos e iniciar projetos. Assuntos de trabalho rondarão a cabeça. Aproveite para pesquisar novidades e tendências.

Aquário

Conversas motivadoras, palavras doces e muito carinho darão sabor ao sábado. Embarque num clima mágico e romântico no amor e curta as coisas boas da vida em ótima companhia. Compras para a casa também entrarão no menu de hoje. O orçamento ficará mais equilibrado, com Mercúrio e Sol na sua área do dinheiro. Administre seus recursos com soluções inteligentes.

Peixes

Renove conceitos, encontre soluções práticas e aproveite o sábado para eliminar pendências de trabalho e da casa. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Comece um novo ciclo de vida com conforto, perspectivas positivas na área financeira, brilho e mais vitalidade. Pequenas tensões serão contornadas com uma dose maior de paciência e tolerância. Resolva uma coisa por vez.

