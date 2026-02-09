Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O momento favorece conquistas importantes, Áries. Agora você perceberá que alcançar o que deseja será mais simples do que imaginava. Caso cometa algum erro, não se culpe: reconheça, aprenda e siga em frente. Suas palavras estão carregadas de poder e influência, então use-as com consciência...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O horóscopo de Touro indica que cuidar do corpo e da mente será essencial agora. Caminhadas diárias ajudarão a restaurar sua energia e clareza emocional. Lembre-se: você é a pessoa mais importante da sua vida, não por egoísmo, mas por necessidade existencial. Aprenda a dizer “não” sem culpa...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Este é um período para enxergar beleza nos detalhes e nas pessoas ao seu redor. Desenvolver a tolerância permitirá que você veja situações sob uma nova perspectiva. Energia, disposição e entusiasmo não faltarão neste novo ciclo. Reconhecimento e recompensas estão mais próximos do que imagina...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O horóscopo de Câncer aponta resultados extremamente positivos ligados a uma viagem ou deslocamento que está prestes a acontecer. Esse movimento marcará uma fase de recuperação e avanço pessoal. Você está retomando o controle do que parecia perdido. Aquilo que deseja será alcançado...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Evite discussões que não tragam crescimento ou soluções reais. Nem toda batalha precisa ser lutada. Quando existe vontade verdadeira, não há obstáculo impossível de superar. Viva com mais leveza e confiança. Uma influência poderosa favorece seu sucesso e fortalece sua energia vital...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Concentre-se apenas no que realmente importa. Pequenas preocupações podem crescer se não forem resolvidas na raiz. Este é um momento favorável para assumir responsabilidades e criar uma rotina mais disciplinada. Organizar sua vida agora permitirá que você alcance metas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O horóscopo de Libra indica um ciclo de energia intensa, que pode gerar agitação emocional e até dificuldade para dormir. O Sol direciona sua força para tudo o que envolve sua saúde física e equilíbrio interior. Se souber canalizar essa energia, você se sentirá confiante e cheio de vitalidade...Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Caso surja algum aborrecimento inesperado, evite imaginar cenários negativos. Pensar demais só aumentará a ansiedade. Este é um momento que pede calma, estratégia e controle emocional. As energias do dia favorecem a superação de situações que vinham causando desconforto...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A sorte sorri para você. Sua estrela brilha e marca uma fase de transformação positiva. Sua forma de enxergar os problemas muda, abrindo espaço para soluções criativas e ideias inspiradoras. Muitas possibilidades surgirão, especialmente ligadas ao crescimento pessoal e espiritual...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Este é um período de renovação. Procure tornar cada dia especial, pois você pode impactar positivamente a vida de alguém sem perceber. Um renascimento se anuncia, trazendo clareza, maturidade e sabedoria para suas decisões. Sonhos antigos começam a se realizar...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O horóscopo de Aquário pede que você afaste pensamentos negativos e crenças limitantes. Ao desacelerar e analisar suas opções com calma, você perceberá novas oportunidades surgindo. Algo pelo qual você se dedicou intensamente finalmente começa a dar frutos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Evite atitudes extremas, especialmente quando se trata de saúde e bem-estar. Escute os sinais do seu corpo antes de qualquer mudança radical. Ao mesmo tempo, cresce em você a vontade genuína de ajudar os outros — algo que faz parte da sua essência. Você compreendeu que a vida é feita de trocas e apoio...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

